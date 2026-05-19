Lautaro Martinez: 'Dopo il Mondiale per Club ero devastato'

Lautaro Martinez ha ammesso di essere stato devastato dopo il Mondiale per Club. Il suo club, l'Inter, aveva sperato che Martinez diventasse un rinforzo importante per il futuro, uno dei giocatori attorno ai quali ruotasse l'intero reparto offensivo.

Lautaro Martinez svela: 'Dopo il Mondiale per Club ero devastato' Il centravanti argentino, dopo il Mondiale per Club, ha ammesso di essere stato devastato. Il suo club, l'Inter, aveva sperato che Martinez diventasse un rinforzo importante per il futuro, uno dei giocatori attorno ai quali ruotasse l'intero reparto offensivo.

Martinez non solo ha mantenuto le aspettative, ma ha addirittura superato le aspettative, diventando prima capitano della compagine meneghina e poi ritagliandosi un posto tra i giocatori nerazzurri più rappresentativi di sempre. Lo stesso attaccante, che ha recentemente festeggiato il suo terzo Scudetto, ha giurato fedeltà all'Inter. Martinez non ha escluso la possibilità di chiudere la sua carriera proprio all'Inter. José Mourinho ha recentemente detto che nessuno dell'Inter attuale avrebbe potuto giocare in quello del Triplete.

Secondo molti, proprio lo sfogo di Lautaro durante il Mondiale per Club si è rivelato poi essere qualcosa di fondamentale per ripartire dopo una stagione chiusa con tante delusioni





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