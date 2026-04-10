Lautaro Martinez out: Thuram guida l'Inter a Como

L'Inter perde Lautaro Martinez per infortunio e dovrà affidarsi a Thuram per la trasferta di Como. Il francese è chiamato a guidare l'attacco e a far valere il suo valore.

Non sarà convocato per la trasferta di Como a causa del nuovo infortunio rimediato alla gamba sinistra, che ovviamente lo terrà ai box per l'importante sfida del 'Sinigaglia' e non solo. La sua assenza si farà sentire, soprattutto in un momento cruciale della stagione, privando la squadra di un elemento fondamentale in attacco e di un leader carismatico.

La dinamica dell'infortunio, al momento non completamente definita, impone una gestione prudente per evitare complicazioni e garantire il suo pieno recupero fisico. La sua mancanza apre nuove prospettive tattiche e obbliga l'allenatore a rivedere le proprie scelte, ma al contempo rappresenta un'opportunità per altri giocatori di mettersi in mostra e di dimostrare il proprio valore. Il match contro il Como sarà quindi una prova di forza per l'intera squadra, chiamata a sopperire all'assenza del proprio capitano e a mantenere alta la competitività in vista degli impegni futuri. Al cospetto di Nico Paz e compagni toccherà dunque a guidare l'attacco nerazzurro, a una settimana dalla grande prestazione offerta contro la Roma a San Siro. Il ritorno di capitan Lautaro ha contribuito a 'smuovere' Thuram, apparso fin troppo compassato in assenza del collega di reparto: gli effetti si sono visti fin da subito, complice una prestazione da 8 in pagella domenica scorsa. Per il francese assist per il goal lampo del 'Toro', prima del bis offerto in avvio di ripresa e sempre con destinatario l'argentino. Antipasto corposo in vista della soddisfazione personale: stacco di testa e pallone imparabile per Svilar, con annessa esultanza che in nerazzurro mancava dall'8 febbraio. L'importanza della sua presenza, anche solo nello spogliatoio, è riconosciuta da tutti, e la sua mancanza si farà sentire sia in campo che fuori. La squadra dovrà compattarsi e trovare nuove soluzioni per sopperire alla sua assenza, dimostrando di essere un gruppo unito e determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati. L'infortunio di Lautaro Martinez rappresenta una sfida, ma anche un'opportunità per la squadra di crescere e di dimostrare la propria resilienza.Alla luce del forfait di Lautaro, al 'Sinigaglia' sarà proprio Thuram l'attaccante d'esperienza deputato a 'fare da chioccia' a Pio Esposito, favorito su Bonny per agire da partner del francese. L'ex Borussia Moenchengladbach, insomma, dovrà far valere i 'gradi' conquistati in questi quasi tre anni di Inter: trascorsi praticamente all'insegna dell'intesa con Lautaro, che però non potrà trascinare la squadra col carisma che da sempre lo contraddistingue. Veste che domenica sera toccherà a Thuram indossare. La responsabilità di guidare l'attacco, di sostenere il peso della squadra e di trasmettere fiducia ai compagni di squadra, ricadrà interamente sulle sue spalle. Sarà chiamato a guidare l'attacco e a trovare la rete in un momento cruciale. Thuram, dal canto suo, dovrà dimostrare di essere all'altezza della situazione, di saper reggere la pressione e di essere un punto di riferimento per i compagni. La sua prestazione sarà fondamentale per le sorti della squadra, e dovrà fare affidamento sulle proprie qualità tecniche e umane per compensare l'assenza del capitano. L'allenatore confida nel suo talento e nella sua determinazione, e si aspetta che sia in grado di motivare la squadra e di trascinarla verso la vittoria. Thuram dovrà dimostrare di essere un leader non solo in campo, ma anche fuori, sostenendo i compagni e infondendo loro coraggio e fiducia.I NUMERI DI THURAM IN STAGIONE Sono tredici le reti in tutte le competizioni di Thuram, arrivati in larga parte nella prima metà di stagione: appena quattro i sigilli con l'Inter in questo 2024. Lo scorso 29 marzo ha trovato la terza marcatura con la maglia della nazionale francese, trascinata al successo in amichevole sulla Colombia: iniezione di fiducia che, in aggiunta al rientro di Lautaro, gli ha permesso di fare la voce grossa nell'incrocio fondamentale andato in scena a Pasqua. L'analisi dei numeri di Thuram in stagione rivela un attaccante prolifico, con una media realizzativa importante. Tuttavia, il calo di prestazioni nella seconda parte di stagione evidenzia la necessità di una maggiore continuità e di una crescita costante. La sua capacità di segnare, di assistere e di creare occasioni da goal sarà cruciale per le ambizioni della squadra. L'attaccante francese dovrà essere in grado di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare al meglio le occasioni che gli si presenteranno. La sua prestazione sarà determinante per l'esito della partita e per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La squadra dovrà sostenerlo e aiutarlo a esprimere al meglio il suo potenziale, creando le condizioni affinché possa fare la differenza in campo. L'infortunio di Lautaro e l'importanza del match contro il Como pongono Thuram al centro della scena, chiamandolo a rispondere presente e a dimostrare il suo valore. La sua crescita e il suo contributo saranno fondamentali per il futuro della squadra





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