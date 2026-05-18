Lautaro Martinez racconta la sua storia personale e la sua carriera calcistica

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter dal 2018, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Italia, raccontando la sua storia personale e la sua carriera calcistica. Il giocatore nerazzurro ha parlato di come sia stato devastato l'anno scorso e abbia pensato che fosse finita, ma ha trovato la forza per continuare. Inoltre, ha parlato della sua infanzia difficile e della sua famiglia, che ha dovuto lottare per sopravvivere. Lautaro ha anche parlato del suo ruolo di capitano e della sua relazione con il gruppo. Infine, ha parlato dei suoi obiettivi futuri e della sua soddisfazione per il momento attuale.
Lautaro Martinez , capitano dell' Inter dal 2018, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Italia, raccontando la sua storia personale e la sua carriera calcistica .
Il giocatore nerazzurro ha parlato di come sia stato devastato l'anno scorso e abbia pensato che fosse finita, ma ha trovato la forza per continuare. Inoltre, ha parlato della sua infanzia difficile e della sua famiglia, che ha dovuto lottare per sopravvivere. Lautaro ha anche parlato del suo ruolo di capitano e della sua relazione con il gruppo. Infine, ha parlato dei suoi obiettivi futuri e della sua soddisfazione per il momento attuale
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