Lavoro da sogno nel Surrey: 70 mila euro l'anno per curare un cane e gestire una tenuta di lusso

Un'esclusiva offerta di lavoro nel Regno Unito cerca una figura polivalente per assistere un animale domestico e amministrare una residenza privata, offrendo uno stipendio di 70 mila euro e alloggio incluso.

Hai mai sognato di trasformare il tuo amore per gli animali in una carriera prestigiosa e altamente remunerata? Recentemente, un annuncio di lavoro insolito proveniente dal cuore del Surrey , nel Regno Unito, ha catturato l'attenzione del web. Una facoltosa famiglia locale è alla ricerca di una figura professionale altamente qualificata in grado di ricoprire un duplice ruolo di grande responsabilità: dog-sitter di lusso e property manager.

La posizione offre uno stipendio annuale di 70 mila euro, un compenso estremamente competitivo che riflette l'importanza del compito richiesto. Il fortunato candidato avrà la possibilità di vivere all'interno di una splendida tenuta privata, beneficiando di vitto e alloggio gratuiti, in cambio di una dedizione totale al benessere del cane di famiglia e alla cura dell'intera proprietà immobiliare. Le mansioni previste dal contratto spaziano dalla gestione quotidiana dell'animale, che include il monitoraggio costante della dieta, della salute fisica e dei livelli di attività, fino alla stesura di un diario dettagliato che riporti ogni singolo progresso o variazione nello stato del cane. Non si tratta, tuttavia, di una semplice assistenza domestica. Il profilo ideale deve possedere spiccate doti organizzative, poiché sarà il punto di riferimento per l'amministrazione della residenza durante le frequenti assenze dei proprietari. Ciò comporta la supervisione della tenuta, la gestione delle consegne in arrivo e il coordinamento di eventuali fornitori esterni. In aggiunta, quando la famiglia è presente, è richiesto un supporto flessibile che può andare dal semplice riordino della cucina fino all'assistenza diretta nel servizio dei pasti, già preparati da uno chef professionista, garantendo sempre la massima discrezione e professionalità. Per accedere a questa opportunità unica, è fondamentale nutrire una profonda e autentica passione per il mondo animale, requisito che va ben oltre la semplice cura tecnica. La famiglia ricerca, in particolar modo, persone che abbiano già maturato esperienze significative nella gestione di residenze di alto profilo o in ambiti di assistenza domiciliare qualificata. Il candidato ideale deve dimostrare una spiccata capacità di adattamento, una naturale predisposizione al problem solving e un atteggiamento sempre curato. La posizione non è soltanto un lavoro, ma un impegno totalizzante che richiede estrema serietà e riservatezza, qualità che saranno attentamente valutate durante la selezione. Nonostante la natura eccentrica dell'offerta, le candidature stanno arrivando da ogni parte d'Europa, confermando che il fascino di poter vivere in una tenuta inglese, circondati dal verde e dal comfort, unito a uno stipendio che permette una solida stabilità economica, rappresenta ancora oggi il sogno di moltissimi professionisti pronti a cambiare radicalmente il proprio percorso lavorativo





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