Analisi critica sul lavoro detenuto: dall'esempio di Monica Busetto alle strategie economiche di Filippo Giordano. Come costruire percorsi reali contro la recidiva.

Il dibattito sul tema del carcere e del lavoro riemerge con forza nei convegni e negli incontri pubblici, ma i numeri restano disilludenti. Nonostante l'attenzione mediatica, il numero di detenuti che accede effettivamente a queste opportunità è minimo rispetto alla popolazione carceraria totale. Ancora più ridotto è il gruppo di chi impara un mestiere utile con continuità post-detenzione, come dimostra il caso di Monica Busetto. La donna, riconosciuta innocente dopo 14 anni di detenzione nel carcere di Verona, ha lavorato nella sartoria penitenziaria ma ora è disposta e le sue competenze restano inutilizzate nel mondo esterno.

La Legge e i Limiti dei Fondi INPS

Il quadro normativo prevede sgravi fiscali e contributivi per le aziende che assumono persone detenute, ma la concreta attuazione è spesso bloccata. A ottobre, l'INPS ha terminato i fondi a disposizione, pari a 3,54 milioni di euro, causando un stop alle assunzioni fino a gennaio. Questa carenza di risorse evidenzia la necessità di maggiore concretezza e coerenza nelle politiche di reinseramento lavorativo per chi ha commesso reati.

Also read Dal mito all'asfalto: così è cambiato il volto delle nostre eroine

La Visione Economica di Filippo Giordano

Filippo Giordano, professore ordinario di Economia aziendale alla LUMSA di Roma e direttore del Centro di ricerca "Diritto Alla Speranza", definisce il lavoro in carcere non come filantropia ma come funzione imprenditoriale sostenibile. L'impresa ha due possibilità: accogliere persone in semilibertà nella propria forza lavoro o collaborare con enti terzi. La prima opzione richiede conoscenza dell'ambiente carcerario e la consapevolezza che la produttività può essere discontinua per problemi personali o trasferimenti.

Modelli Virtuosi nel Cibo e nei Servizi

Giordano cita diverse eccellenze che uniscono qualità del mercato e inclusione sociale. La pasticceria Giotto a Padova produce panettoni di alta qualità, mentre bee4 a Bollate dà lavoro a 200 persone tramite servizi di back-office. A Siracusa, il laboratorio de L'arcolaio crea prodotti bio senza glutine; a Palermo, Rigenerazioni Onlus gestisce servizi come un bistrot; Panatè a Cuneo sforna per la ristorazione; e il pastificio Futuro opera nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Advertisement

L'Eccellenza della Moda Italiana e Inclusione

Il settore moda offre esempi paradigmatici di integrazione attraverso il lavoro qualificato. La cooperativa sociale Alice, nata nel 1992 a San Vittore da un docente di Brera e una costumista, ha creato una sartoria di eccellenza. L'esperienza è poi estesa a Bollate, a un laboratorio di pelletteria a Monza e al distretto etico Ethicarei con brand italiani. Micolano sottolinea l'importanza di insegnare un mestiere reale, non un lavoro generico, per abbattere la recidiva e restituire dignità.

Strategia per il Reinseramento e Futuro

Il lavoro rimane lo strumento principale per cambiare rotta a chi ha rotto il patto sociale, restituendo dignità e contribuendo al benessere collettivo come da Costituzione. Il valore sociale deve affiancarsi alla creazione di valore economico. Avvicinarsi a questo mondo richiede collaborazione con il terzo settore o imprese sociali capaci di garantire un'efficace presa in carico. Solo con realismo e meno ipocrisia si potranno costruire percorsi duraturi di inserimento lavorativo per i detenuti.