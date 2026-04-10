Lavoro Irregolare e Rincaro dei Cibi: Le Ultime Notizie

La Guardia di Finanza scopre evasione contributiva nel settore della logistica, mentre uno studio rivela l'aumento dei costi della dieta mediterranea in Italia.

La Guardia di Finanza di Fiumicino ha scoperto un diffuso sistema di lavoro irregolare all'interno di una società operante nel settore della logistica e della distribuzione, dove molti lavoratori erano impiegati come dipendenti a tutti gli effetti, pur essendo formalmente inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'indagine, condotta dalle Fiamme Gialle, ha rivelato un'organizzazione aziendale strutturata per eludere la normativa sul lavoro e ridurre i costi legati ai contributi previdenziali e assistenziali. L'azienda, infatti, imponeva orari rigidi, direttive costanti e una forte gerarchia interna, oltre a monitorare le prestazioni dei lavoratori con dispositivi specifici per controllare tempi, spostamenti ed efficienza, configurando di fatto un controllo diretto incompatibile con la natura autonoma dei contratti. Questo sistema ha portato a un'evasione contributiva superiore ai 4 milioni di euro, includendo contributi non versati, sanzioni e interessi, dimostrando una chiara intenzione di aggirare le leggi vigenti.\L'indagine ha evidenziato non solo la natura sostanziale dell'evasione, ma anche irregolarità formali nella gestione del libro unico del lavoro. Il rappresentante legale della società è stato segnalato all'Ispettorato nazionale del lavoro, che dovrà ora valutare l'irrogazione delle sanzioni previste. Le conseguenze di questa scoperta avranno un impatto diretto sui lavoratori coinvolti, con la riqualificazione dei contratti degli oltre 600 addetti come rapporti di lavoro subordinato. Questo passaggio garantirà loro l'accesso alle tutele previdenziali e assistenziali a cui avevano diritto, segnando un punto di svolta dopo anni di condizioni contrattuali irregolari e precarie. L'operazione della Guardia di Finanza si inserisce in un contesto più ampio di contrasto al lavoro sommerso e alle forme di precarizzazione illegittima, fenomeni particolarmente diffusi nel settore della logistica, dove la pressione sui costi e sui tempi di consegna può favorire pratiche elusive a danno dei lavoratori e delle casse pubbliche. L'azione delle autorità mira a tutelare i diritti dei lavoratori e a garantire il rispetto delle normative sul lavoro.\Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica 'Quality & Quantity', dal titolo 'The economic feasibility of sustainable and healthy diets: aprice-based analysis in Italy', condotto da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa, insieme a Ilaria Benedetti, Haoran Yang e Mathias Silva Vazquez, ha evidenziato come mangiare sano in Italia stia diventando sempre più costoso. L'analisi si è concentrata sui costi della dieta mediterranea, rilevando aumenti fino al 20% e significative differenze tra stagioni e territori, con divari marcati tra Nord e Sud. La ricerca ha valutato il costo di diversi panieri alimentari sani e sostenibili, tenendo conto delle esigenze di diversi gruppi di età e genere, da agosto 2021 a marzo 2024. I dati sono stati raccolti attraverso l'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, analizzando 326.721 rilevazioni di prezzo relative a 167 prodotti alimentari in 107 province italiane. I risultati hanno mostrato un aumento dei costi, con la dieta mediterranea più cara in primavera ed estate, ad eccezione dei bambini piccoli, per i quali i costi risultano più alti nei mesi freddi. Questa ricerca offre un'importante panoramica sull'accessibilità economica di una dieta sana in Italia, evidenziando le sfide che le famiglie devono affrontare





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