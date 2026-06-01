Lavoro materno non nuoce ai figli: la ricerca su Science che cambia il dibattito

Uno studio internazionale pubblicato su Science dimostra che l'occupazione delle madri non ha effetti negativi sui figli. La ricerca evidenzia invece benefits soprattutto in contesti economici svantaggiati e chiama in causa la qualità del supporto familiare, sociale e politico.

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista Science ha analizzato l'impatto del lavoro materno sui figli, sfatando un comune stereotipo. Lo studio, condotto da ricercatrici dell'Università di Trieste, della Banca Mondiale e dell'Università della California Berkeley, ha concluso che l'occupazione delle madri non produce effetti negativi misurabili sui bambini, contrariamente a una narrativa diffusa che spesso colpevolizza le madri lavoratrici.

L'analisi, tra le più complete mai realizzate, evidenzia che i possibili benefici, in termini di sviluppo cognitivo ed educativo, emergono soprattutto in famiglie con condizioni economiche più difficili, dove il secondo reddito stabile si traduce in migliori opportunità concrete come libri, attività extrascolastiche, alimentazione e accesso a cure mediche. Non sono state trovate differenze sistematiche tra le varie fasi di crescita, dalla prima infanzia all'adolescenza.

La chiave, secondo le autrici, risiede nella qualità del contesto familiare: stabilità economica, supporto sociale, politiche adeguate come congedi parentali, flessibilità organizzativa e asili accessibili sono fattori determinanti per il benessere dei figli. Questo risultato sposta il focus dalla scelta individuale al sistema, sottolineando come una occupazione stabile e di qualità, compatibile con i ritmi familiari, sia fondamentale.

La ricerca invita quindi a riflettere sulla necessità di strutture e politiche che sostenano le famiglie, liberando le madri dalla pressione sociale di dover giustificare la propria decisione di lavorare. In Italia, dove il tasso di occupazione femminile rimane basso e il divario di genere persiste, il dato assume particolare rilevanza, suggerendo che non è il lavoro in sé a essere dannoso, ma le condizioni in cui viene svolto e il supporto disponibile.

Infine, lo studio ricorda che il dibattito pubblico su questo tema è spesso mosso da ideologie più che da evidenze scientifiche, e che è arrivato il momento di basare le scelte politiche e personali su dati concreti





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