Lavoro minorile in Italia: dati allarmanti su minorenni coinvolti

Il quinquennio 2020-2025 ha visto un aumento esponenziale del numero di minorenni coinvolti nel lavoro minorile in Italia. Secondo il 4° Rapporto statistico dell'Unicef, i settori più colpiti sono il lavoro dipendente e il settore agricolo. La Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile è stata l'occasione per richiamare l'attenzione sulla grave violazione dei diritti dell'infanzia.

Nel 2024 i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni erano 80.991, nel 2025 sono arrivati a 81.565. Ma se si considera il quinquennio tra il 2020 e il 2025, il numero di minorenni (15-17 anni) che lavorano in Italia è più che raddoppiato, passando da 35.505 appunto a 81.565 unità.

A dirlo è l'Unicef Italia che in occasione della Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, che ricorre oggi, presenta il 4° Rapporto statistico "Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro" che esamina il quinquennio 2020- 2024. Gli infortuni mortali in occasione di lavoro e in itinere sono stati 7 nel 2024 e 18 complessivamente nel quinquennio 2020-2024.

I settori dove i minori sono maggiormente impiegati sono il lavoro dipendente (esclusi operai agricoli e domestici) e il settore agricolo. Le posizioni che hanno mostrato incrementi maggiori nel periodo preso in esame sono: dipendenti (esclusi operai agricoli e domestici), collaboratori e professionisti della Gestione separata e gli operai agricoli.

Per quanto riguarda la distribuzione e l'incidenza del lavoro minorile (15-17 anni) in Italia nel 2025, la partecipazione dei giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificata sul territorio nazionale, registrando l'incidenza più elevata in Trentino-Alto Adige (22,54%), seguito dalla Valle d'Aosta (17,46%). Valori più contenuti si riscontrano in Abruzzo (8,19%), Marche (7,12%), Puglia (6,35%) e Molise (6,08%).

Quanto alle denunce di infortunio dei lavoratori entro i 17 anni di età fra il 2020 e il 2024: il dato più basso si registra nel 2020 (5.815) - periodo del Covid - nel 2023 era di 18.820 e 18.617 nel 2024. Nel quinquennio 2020- 2024, le cinque regioni con le percentuali di denunce di infortunio più alte, relative ai lavoratori minorenni di 15-17 anni, sono Lombardia (21,27%), Veneto (12,10%), Emilia-Romagna (10,94%), Piemonte (9,11%) e Trentino-Alto Adige (7,12%), le quali coprono il 60,54% delle denunce di infortunio sul territorio nazionale nel quinquennio esaminato.

Save the children, lavoro minorile coinvolge in Italia un minore su 15 Un minore su 15 tra i 7 e i 15 anni in Italia è coinvolto nel lavoro minorile. Si tratta del 6,8% , una percentuale che sale al 20% se si prendono in considerazione solo i ragazzi tra i 14 e i 15 anni, fascia d'età in cui dunque lavora un minorenne su 5 .

Nella Giornata internazionale contro il lavoro minorile è Save the children a richiamare i dati di una propria ricerca svolta nel 2023. Indagine che ha rilevato anche l'impegno di poco più di un 14-15enne su 4 (il 27,8%, circa 58mila adolescenti) in lavori particolarmente dannosi per i percorsi educativi e il benessere psicofisico perché svolti in maniera continuativa durante il periodo scolastico, oppure in orari notturni .

I settori in cui è maggiore l'incidenza del lavoro minorile sono la ristorazione (25,9%) e la vendita al dettaglio nei negozi e in attività commerciali (16,2%), ma i minori lavorano anche in campagna (9,1%) o nei cantieri (7,8%) e dal rapporto emergono anche forme di lavoro online (5,7%). Lo sfruttamento del lavoro minorile costituisce una violazione intollerabile dei diritti dei bambini e continua a incidere in modo profondo e duraturo sulle loro vite, compromettendone la crescita, la salute e l'equilibrio psicologico.

Milioni di bambine e bambini nel mondo vengono privati dell'infanzia, esposti a condizioni che ne mettono a rischio l'integrità fisica e negano loro l'accesso all'istruzione e alle opportunità di svilupp





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