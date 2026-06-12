Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Lavoro minorile in Italia: dati allarmanti su minorenni coinvolti

Politica News

Lavoro minorile in Italia: dati allarmanti su minorenni coinvolti
Lavoro MinorileMinorenniUnicef
📆6/12/2026 12:15 PM
📰Agenzia_Ansa
166 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 92%

Il quinquennio 2020-2025 ha visto un aumento esponenziale del numero di minorenni coinvolti nel lavoro minorile in Italia. Secondo il 4° Rapporto statistico dell'Unicef, i settori più colpiti sono il lavoro dipendente e il settore agricolo. La Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile è stata l'occasione per richiamare l'attenzione sulla grave violazione dei diritti dell'infanzia.

Nel 2024 i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni erano 80.991, nel 2025 sono arrivati a 81.565. Ma se si considera il quinquennio tra il 2020 e il 2025, il numero di minorenni (15-17 anni) che lavorano in Italia è più che raddoppiato, passando da 35.505 appunto a 81.565 unità.

A dirlo è l'Unicef Italia che in occasione della Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, che ricorre oggi, presenta il 4° Rapporto statistico "Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro" che esamina il quinquennio 2020- 2024. Gli infortuni mortali in occasione di lavoro e in itinere sono stati 7 nel 2024 e 18 complessivamente nel quinquennio 2020-2024.

I settori dove i minori sono maggiormente impiegati sono il lavoro dipendente (esclusi operai agricoli e domestici) e il settore agricolo. Le posizioni che hanno mostrato incrementi maggiori nel periodo preso in esame sono: dipendenti (esclusi operai agricoli e domestici), collaboratori e professionisti della Gestione separata e gli operai agricoli.

Per quanto riguarda la distribuzione e l'incidenza del lavoro minorile (15-17 anni) in Italia nel 2025, la partecipazione dei giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificata sul territorio nazionale, registrando l'incidenza più elevata in Trentino-Alto Adige (22,54%), seguito dalla Valle d'Aosta (17,46%). Valori più contenuti si riscontrano in Abruzzo (8,19%), Marche (7,12%), Puglia (6,35%) e Molise (6,08%).

Quanto alle denunce di infortunio dei lavoratori entro i 17 anni di età fra il 2020 e il 2024: il dato più basso si registra nel 2020 (5.815) - periodo del Covid - nel 2023 era di 18.820 e 18.617 nel 2024. Nel quinquennio 2020- 2024, le cinque regioni con le percentuali di denunce di infortunio più alte, relative ai lavoratori minorenni di 15-17 anni, sono Lombardia (21,27%), Veneto (12,10%), Emilia-Romagna (10,94%), Piemonte (9,11%) e Trentino-Alto Adige (7,12%), le quali coprono il 60,54% delle denunce di infortunio sul territorio nazionale nel quinquennio esaminato.

Save the children, lavoro minorile coinvolge in Italia un minore su 15 Un minore su 15 tra i 7 e i 15 anni in Italia è coinvolto nel lavoro minorile. Si tratta del 6,8% , una percentuale che sale al 20% se si prendono in considerazione solo i ragazzi tra i 14 e i 15 anni, fascia d'età in cui dunque lavora un minorenne su 5 .

Nella Giornata internazionale contro il lavoro minorile è Save the children a richiamare i dati di una propria ricerca svolta nel 2023. Indagine che ha rilevato anche l'impegno di poco più di un 14-15enne su 4 (il 27,8%, circa 58mila adolescenti) in lavori particolarmente dannosi per i percorsi educativi e il benessere psicofisico perché svolti in maniera continuativa durante il periodo scolastico, oppure in orari notturni .

I settori in cui è maggiore l'incidenza del lavoro minorile sono la ristorazione (25,9%) e la vendita al dettaglio nei negozi e in attività commerciali (16,2%), ma i minori lavorano anche in campagna (9,1%) o nei cantieri (7,8%) e dal rapporto emergono anche forme di lavoro online (5,7%). Lo sfruttamento del lavoro minorile costituisce una violazione intollerabile dei diritti dei bambini e continua a incidere in modo profondo e duraturo sulle loro vite, compromettendone la crescita, la salute e l'equilibrio psicologico.

Milioni di bambine e bambini nel mondo vengono privati dell'infanzia, esposti a condizioni che ne mettono a rischio l'integrità fisica e negano loro l'accesso all'istruzione e alle opportunità di svilupp

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agenzia_Ansa /  🏆 4. in İT

Lavoro Minorile Minorenni Unicef Giornata Mondiale Contro Lo Sfruttamento Del Lavor

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giubileo 2025: record di presenze e spesa turistica a RomaGiubileo 2025: record di presenze e spesa turistica a RomaIl Giubileo ha portato a Roma nel 2025 un aumento del 27,8% degli arrivi di turisti stranieri, con una spesa complessiva oltre 10 miliardi di euro, secondo il rapporto Banca d'Italia sull'economia del Lazio. La crescita economica regionale è stata dello 0,6%, sostenuta dai consumi e dagli investimenti legati al Giubileo e al Pnrr.
Read more »

Ft: 'Nel 2025 Bce intervenuta su Revolut per limitare crescita in Ue'Ft: 'Nel 2025 Bce intervenuta su Revolut per limitare crescita in Ue'Leggi su Sky TG24 l'articolo Ft: 'Nel 2025 la Bce è intervenuta su Revolut per limitarne la crescita in Europa'
Read more »

Auto, nel 2025 in circolazione un milione di vetture NltAuto, nel 2025 in circolazione un milione di vetture NltIl segmento aziende da due anni è bloccato a mille veicoli sotto il milione, quota che non riesce a sfondare: colpa della fiscalità
Read more »

Pantaloncini bianchi: il capo must-have dell'estate 2025Pantaloncini bianchi: il capo must-have dell'estate 2025Scopri come indossare i pantaloncini bianchi eleganti in città e al mare, con consigli di styling per un look raffinato e fresco.
Read more »



Render Time: 2026-06-12 15:15:21