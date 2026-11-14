Sergej Lavrov accusa l'Occidente di bloccare le nuove potenze. Il Cremlino punta a ridiscutere la sicurezza europea pre-1989 e esclude l'Ue dai negoziati di pace.

La Federazione Russa ha trasformato l'Unione Europea e l'Occidente nel principale capro espiatorio per ogni fallimento nazionale. Questa narrazione abbraccia le sconfitte militari, i contraccolpi economici e l'isolamento geopolitico internazionale. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha articolato questa visione durante il suo intervento al vertice G20 negli Stati Uniti. Il discorso è avvenuto nei primi giorni di novembre, come riportato dal quotidiano Kommersant il 10 novembre. Lavrov ha accusato l'Occidente di impedire deliberatamente l'emergere di nuove potenze mondiali.

L'accusa alle sanzioni e la narrazione distorta

Secondo la logica del Cremlino, l'Occidente utilizza sanzioni restrittive come armi economiche. Queste misure colpiscono i pagamenti internazionali, i trasporti, i servizi bancari e assicurativi, interrompendo i flussi commerciali. L'Occidente è accusato di abusare del potere economico sfruttando la propria valuta come moneta di riserva globale. Lavrov descrive la Russia come una nazione che rispetta il diritto internazionale e gli impegni commerciali presi in sede internazionale.

Also read Kushner: Pace Ucraina Russia, Prigionieri e Ruolo Europa

Per il ministro degli Esteri, Mosca è vittima di una guerra commerciale mirata a reprimere i concorrenti geopolitici. Questa visione ignora completamente la responsabilità della Russia nella guerra illegale in Ucraina. Il Cremlino nega fino all'ultimo istante l'invasione, accusando l'Occidente di isteria collettiva. Le sanzioni sono definite come misure restrittive unilaterali illegali. Vengono estese a giurisdizioni terze considerate ingiustamente colpite.

L'episodio Nord Stream e la sfiducia storica

Lavrov accusa esplicitamente il Regno Unito di dirigere attentati terroristici contro infrastrutture critiche. L'esempio citato è l'attentato ai gasdotti Nord Stream, descritto come un furto di beni sovrani russi. Questa narrazione trasforma la punizione di un paese aggressore in una semplice concorrenza sleale. La distruzione sistematica di strutture civili ucraine viene omessa o giustificata. Un articolo del 10 novembre sul quotidiano Moskovsky Komsomolets approfondisce queste dinamiche.

Advertisement

L'opinione pubblica russa, guidata da voci come quella di Vadim Poegli, giustifica l'esclusione dell'Europa dai negoziati. Vladimir Medinskij, capo della delegazione russa al trilaterale di Abu Dhabi, aveva inizialmente negato l'accesso agli inviati europei. La giustificazione risiede nella storia europea considerata inaffidabile. Poegli richiama eventi medievali e il tradimento del 1938 contro la Cecoslovacchia. Viene anche citato il presunto mancato rispetto degli accordi di Minsk da parte di Francia e Gran Bretagna.

La negazione della volontà ucraina

La narrazione del Cremlino ignora volutamente la volontà del popolo ucraino. Questa omissione è rilevante solo per Mosca, dove la storia è narrata nella versione Pro domo sua. Il Memorandum di Budapest del 1994 viene taciuto. In quel documento, la Russia si impegnava a non violare i confini ucraini in cambio della consegna dell'arsenale atomico sovietico. Il rispetto di questo accordo era fondamentale per la sicurezza regionale, ma è stato completamente ignorato.

La radicalizzazione contro l'Ue continua a intensificarsi con il passare del tempo. Questa ostilità alza ulteriormente la posta in gioco per gli equilibri globali. Il Cremlino non si limita a voler il controllo totale delle cinque regioni ucraine. Tre di queste regioni sono state conquistate solo parzialmente, ma la richiesta rimane ferma. Vladimir Putin ha ribadito queste condizioni il 12 novembre durante l'incontro con gli inviati della Casa Bianca.

L'obiettivo della sicurezza europea pre-1989

L'obiettivo finale è più ambizioso e destabilizzante: ridiscutere l'architettura di sicurezza europea. La Russia mira a tornare alla situazione pre-1989, prima della caduta del muro di Berlino. In quell'epoca, l'Europa orientale operava sotto l'egemonia diretta russa. Questo ritorno al passato è confermato dagli articoli della stampa russa. Un pezzo dell'11 novembre di Mikhail Rostovsky sul Moskovsky Komsomolets è esplicito al riguardo.

Advertisement

Rostovsky definisce la nuova architettura di sicurezza europea la vera causa dell'attacco all'Ucraina. Questa richiesta era presente nell'ultimatum russo alla fine del 2021. La catena di eventi successivi determinò l'avvio dell'Operazione militare speciale nel febbraio dell'anno successivo. Gli alti funzionari del Cremlino vedono l'azione contro il regime di Zelensky come un mezzo. Serve a risolvere un problema di sicurezza più ampio e strutturale.

Direzione della politica estera russa

L'appetito geopolitico sembra ampliare i confini delle pretese russe. Le intenzioni di Mosca verso l'Europa sono chiaramente di ritorno al passato imperiale. A Mosca si stanno ragionando seriamente su questa strategia a lungo termine. Un articolo del 12 novembre di Kommersant, firmato da Veronica Vishnyakova e Sofia Salamina, lo conferma.

Il testo riporta dichiarazioni chiave di Alexei Drobinin. Drobinin è il direttore del Dipartimento di pianificazione della politica estera del Ministero degli Esteri russo. Le sue parole sottolineano la continuità tra le rivendicazioni territoriali e quelle geopolitiche. La Russia non intende accettare un'Europa riorganizzata dopo il 1989. L'isolamento internazionale è visto come un sacrificio necessario per il ripristino di un ordine mondiale a misura di Cremlino. Questo approccio radicale definisce la strategia attuale verso Bruxelles e Washington.