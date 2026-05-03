Law Roach Brilla al Met Gala 2026: Zendaya Assente ma lo Stylist Conquista il Red Carpet

Nonostante l'assenza di Zendaya, il suo stylist Law Roach ha incantato al Met Gala 2026 con un look su misura firmato Ami e opere d'arte di Naïla Opiangah. Scopri i dettagli della sua partecipazione e le possibili ragioni dell'assenza di Zendaya.

Una delusione per i numerosi ammiratori di Zendaya che speravano di vederla sfilare sul red carpet del Met Gala di quest’anno, ma la talentuosa attrice ha preferito rimanere a casa, per ragioni che verranno chiarite a breve.

A rappresentare il team di Zendaya, e a brillare di luce propria, è stato il suo stimato stylist Law Roach, che ha calcato l’iconico evento benefico della moda in solitaria – e senza una celebrità da vestire – sfoggiando un outfit su misura che ha catturato l’attenzione di tutti. In un’intervista esclusiva rilasciata a ELLE, lo stylist ha rivelato che questa partecipazione al Met Gala 2026 rappresenta un momento particolarmente significativo nella sua carriera.

«È una delle prime volte in cui la mia presenza al Met è interamente dedicata a me stesso», ha dichiarato con un sorriso. L’evento ha visto anche un’attenzione particolare rivolta al look di Lana Del Rey, con speculazioni su un possibile omaggio al marito attraverso i dettagli del suo abito. Il Met Gala 2025 è stato ricco di coppie glamour, e l’attesa per l’edizione successiva è già altissima.

Nonostante l’assenza di Zendaya, Law Roach non ha deluso le aspettative, presentandosi sul red carpet con un look impeccabile e sorprendente. Per questa occasione speciale, ha scelto di affidarsi alla creatività di Alexandre Mattiussi, fondatore del rinomato brand francese Ami, che ha realizzato per lui un elegante completo bianco a tre pezzi.

«Sono un grande ammiratore del suo lavoro», ha spiegato Roach. «L’ho già selezionato per vestire due miei clienti agli Oscar, Ryan Destiny e Jeremy Pope». Ma l’attenzione ai dettagli non si è fermata qui. Lo stylist ha voluto coinvolgere l’artista gabonese Naïla Opiangah, commissionandole la creazione di opere d’arte uniche che sono state sapientemente integrate nell’abito.

«Possiedo alcune delle sue opere nella mia casa di Atlanta», ha aggiunto. «Naïla è un’architetta di talento. Io sono l’unico “Image Architect” al mondo, quindi la collaborazione è stata assolutamente naturale e significativa». La scelta di unire la moda all’arte sottolinea la visione creativa e innovativa di Law Roach, che continua a ridefinire i confini del fashion styling.

L’abito, quindi, non è stato solo un capo d’abbigliamento, ma una vera e propria tela su cui sono state espresse idee e concetti artistici. Ma qual è stata la ragione dietro la decisione di Zendaya di non partecipare al Met Gala di quest’anno? Sebbene non sia stata fornita una motivazione ufficiale, la settimana precedente l’evento l’attrice è stata avvistata a Sherman Oaks, in California, dove ha offerto il suo sostegno a Tom Holland durante il suo evento Bero Padel Classic.

Il giorno successivo, Zendaya si è recata a New York, ma non per il Met Gala, bensì per partecipare a una campagna pubblicitaria per il marchio sportivo On. È importante ricordare che Zendaya ha appena concluso i tour promozionali per i suoi progetti di successo, “The Drama” ed “Euphoria”, e potrebbe semplicemente aver deciso di concedersi una pausa per riposarsi e ricaricare le energie.

La sua assenza, quindi, potrebbe essere interpretata come una scelta consapevole per preservare il suo benessere e dedicarsi ad altri impegni. In passato, Zendaya ha lasciato il segno al Met Gala 2025 con un look memorabile firmato Louis Vuitton, perfettamente in linea con il tema “Superfine: Tailoring Black Style”.

Nonostante la sua assenza, il momento di gloria di Law Roach sul red carpet è stato ampiamente apprezzato e ha dimostrato la sua capacità di brillare anche senza la presenza della sua musa ispiratrice. La sua presenza ha confermato che il talento e la creatività possono emergere anche in assenza di una celebrità da vestire, e che l’immagine di uno stylist può essere altrettanto potente e influente





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