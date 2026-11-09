Lazio: 170mila euro per migliorare le condizioni carcerarie nel 2026

La Regione Lazio destina 170.000 euro per interventi strutturali nelle carceri. Un protocollo congiunto mira a migliorare i diritti dei detenuti e la riabilitazione.

La Regione Lazio ha dato il via libera a un nuovo protocollo operativo che mira a migliorare significativamente le condizioni di detenzione e i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive. L'iniziativa, proposta dall'assessore Luisa Regimenti, prevede la firma di un accordo formale con il Provveditorato dell' amministrazione penitenziaria, il centro per la giustizia minorile e il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive. Questo passo cruciale è finalizzato a garantire interventi concreti sulle strutture esistenti, con un obiettivo di spesa chiaramente definito per il prossimo anno fiscale.

Destinazione dei fondi regionali per il 2026

Le risorse finanziarie ammontano a un totale di 170.000 euro, stanziati specificamente nel bilancio regionale del 2026 e destinati al Ministero della Giustizia, nel dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Questi fondi saranno impiegati esclusivamente per due linee di intervento distinte, che coprono sia il sistema penitenziario per adulti sia quello minorile. L'accordo sarà sottoscritto dalla Regione Lazio insieme al Provveditorato regionale per Lazio, Abruzzo e Molise, al centro per la giustizia minorile per la stessa area geografica e al garante della Regione Lazio.

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Interventi strutturali nel carcere minorile

Un primo lotto di risorse, pari a 30.000 euro, sarà dedicato interamente al carcere minorile situato nel quartiere di Casal del Marmo. Il focus principale di questo investimento sarà la ristrutturazione della sala teatro all'interno della struttura. I lavori prevedono l'installazione di nuove sedute e l'adeguamento completo delle dotazioni audio e video per modernizzare lo spazio. L'obiettivo dichiarato è rendere l'ambiente più funzionale per lo svolgimento di attività trattamentali complesse e educative.

La sala ristrutturata sarà utilizzata per organizzare cineforum, rappresentazioni teatrali e convegni dedicati specificamente ai temi della devianza minorile. Queste attività sono fondamentali per il percorso riabilitativo dei giovani detenuti, offrendo loro strumenti culturali e formativi. L'adeguamento tecnologico e strutturale permette di ampliare la gamma delle proposte educative disponibili all'interno della struttura, migliorando l'efficacia degli interventi sociali.

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Riqualificazione degli istituti penitenziari per adulti

Gli ulteriori 140.000 euro rimasti nel budget saranno destinati agli istituti penitenziari per adulti presenti sul territorio del Lazio. Questi fondi serviranno per l'allestimento di postazioni dedicate a diverse attività ricreative e di socializzazione. Le strutture verranno attrezzate per sostenere la genitorialità e promuovere il benessere psicofisico dei detenuti. La creazione di spazi specifici mira a ridurre l'isolamento e a favorire la ricucitura dei legami sociali prima del rilascio.

L'assessore Luisa Regimenti ha sottolineato come questo progetto si inserisca in una strategia più ampia di miglioramento della qualità della vita all'interno delle carceri. Dopo il bando Costruire futuro per le misure trattamentali, il progetto dell'odontoambulanza che ora copre tutte le carceri regionali e quello sul diritto allo studio universitario, per il quale sono stati stanziati in totale 880.000 euro, questa nuova misura rappresenta un altro tassello importante. L'intervento mira a creare maggiori opportunità di incontro, socializzazione e crescita personale per tutti gli utenti del sistema penitenziario regionale.