Il Lazio attiva l'accesso gratuito a Darxonrasib per il tumore al pancreas. La Regione agisce prima di Aifa, suscitando preoccupazioni su equità e negoziazione nazionale del prezzo.

La Regione Lazio ha annunciato di essere la prima in Italia a garantire l'accesso gratuito al farmaco Darxonrasib, un trattamento definito strategico per i pazienti affetti da tumore al pancreas metastatico. Questa decisione immediata del governo regionale, guidata dal Presidente Nicola Zingaretti, intende garantire cura tempestiva a chi ha esaurito le opzioni di prima linea, superando i tempi tecnici delle procedure nazionali.

Meccanismo di accesso e criteri CoReFa

La delibera prevede che i pazienti di seconda linea, già sottoposti a chemioterapia e residenti nel Lazio, possano ottenere la terapia senza costi diretti. L'iter burocratico è stato snellito tramite la Commissione Regionale del Farmaco (CoReFa), che verifica l'idoneità clinica, molecolare e di sicurezza entro sette giorni dalla richiesta dell'oncologo curante. Una volta approvata la richiesta, la struttura ospedaliera provvede all'approvvigionamento tramite importazione nominale, garantendo una risposta rapida alle necessità terapeutiche.

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Tensioni istituzionali con l'Agenzia Aifa

La mossa della Giunta Lazio ha generato un netto disappunto presso l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L'ente nazionale ha comunicato di aver inviato una proposta formale al produttore e di attendere una risposta, auspicando un accordo rapido che assicuri equità in tutto il territorio nazionale. L'Aifa ha inoltre avvertito che iniziative territoriali autonome rischiano di complicare la negoziazione di un prezzo sostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale, potenziale effetto negativo per la collettività.

Difesa del Presidente Zingaretti e tempi tecnici

Il Presidente Zingaretti ha dichiarato di non volere polemiche con l'Aifa, sottolineando il dovere morale di agire entro i limiti di legge quando i tempi tecnici diventano incompatibili con la gravità della patologia. Il Darxonrasib ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza media, portando l'aspettativa di vita da 6,7 a 12,4 mesi. Zingaretti ha ribadito che la Regione Lazio coprirà il costo del farmaco al prezzo di mercato vigente, agendo preventivamente per tutelare i cittadini senza forzare le normative vigenti.

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Criticità cliniche e gestione degli effetti collaterali

L'implementazione della terapia richiede una gestione specialistica degli effetti collaterali derivanti dall'uso continuativo del farmaco orale. La prescrizione e la somministrazione saranno concentrate in un numero selezionato di centri oncologici regionali. Queste strutture devono disporre di percorsi integrati di supporto dermatologico e nutrizionale, essenziali per monitorare i pazienti e gestire le reazioni avverse durante il trattamento, assicurando la massima efficacia clinica possibile.

Posizione unificata delle altre regioni italiane

Nella commissione salute straordinaria, le regioni hanno espresso un orientamento unanime nel richiedere un inserimento accelerato nella lista dei farmaci innovativi. Il coordinatore Massimo Fabi ha sottolineato la necessità di coniugare tempestività, rigore scientifico e sostenibilità economica. Le regioni chiedono di lavorare unitamente con Aifa per raggiungere soluzioni chiare, condivise e sostenibili per il sistema sanitario, proteggendo al contempo i bilanci regionali e la salute dei cittadini in ogni parte d'Italia.