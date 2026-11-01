Lazio-Cagliari: Pinamonti e Isaksen rimontano, Lazio prima a +3 dall'Inter

La Lazio batte il Cagliari grazie ai gol di Isaksen e Pinamonti. La squadra biancoceleste sale al primo posto solitario della classifica, distanziando l'Inter di tre punti dopo dieci giornate.

La Lazio ha conquistato una vittoria cruciale contro il Cagliari, riportandosi al vertice solitario della classifica di Serie A. Il risultato finale è stato determinato da un netto recupero nelle fasi finali dell'incontro, consolidando la posizione di comando del team guidato da Gattuso. La squadra biancocelesta si porta ora a tre punti di vantaggio rispetto all'Inter, che ha subito la sua prima sconfitta nel derby cittadino.

Il capolavoro di Isaksen e la rimonta

L'incontro è iniziato con un vantaggio ospite, ma la Lazio ha reagito con determinazione. Alexander Isaksen ha realizzato un goal definito un vero capolavoro tecnico, portando il punteggio sull'1-1 prima della pausa. Questo successo personale conferma Isaksen come uno dei talenti più importanti della stagione in corso per i biancocelesti.

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Nel secondo tempo, l'allenatore Gattuso ha effettuato cambi strategici decisivi per invertire la rotta della partita. L'infortunio di Zaccagni ha costretto l'allenatore a inserire Nicola Pinamonti e ad allargare Noslin sulla fascia laterale. Questa mossa tattica ha cambiato l'equilibrio dell'incontro a favore della squadra di casa.

Il gol decisivo di Pinamonti

La decisione di sostituire Pedraza con Noslin si è rivelata vincente. Poco dopo, lo spagnolo ha servito un cross perfetto che ha permesso a Pinamonti di colpire di testa. L'ex attaccante del Sassuolo ha incornato il pallone segnando il 2-1 definitivo, assicurando così la vittoria alla Lazio.

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Questa rimonta permette alla Lazio di mantenere intatta la sua ambizione di conquista dello scudetto. La squadra ha dimostrato grande carattere e capacità di risposta alle difficoltà iniziali, confermando il suo status di big del campionato italiano.

Contesto della classifica e rivalità

Con questa vittoria, la Lazio accumula un vantaggio di tre punti sull'Inter nella graduatoria generale. Mentre la squadra nerazzurra traballa dopo il rovescio nel derby, i biancocelesti mostrano solidità e continuità nei risultati. Dopo dieci giornate, la vetta della classifica appare saldamente appannaggio della Lazio.

Il Cagliari, nonostante la prestazione individuale positiva di Nzola che segna ancora all'Olimpico su azione, non è riuscito a evitare il ritorno negativo. La squadra sarda aveva aperto le marcature, ma non è riuscita a gestire il vantaggio finale contro una Lazio in piena forma mentale e fisica.