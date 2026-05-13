Lazio cede 2-0 all'Inter, Coppa Italia 2022: 'Fotocopia di sabato, Inter più forte sotto l'aspetto tecnico'

La Lazio cede 2-0 all'Inter nella finale di Coppa Italia, regalando loro la decima Coppa Italia della loro storia. Il tecnico biancoceleste spiega la scelta tattica e il mancato successo. Inoltre, l'altro Martinez si prende la Coppa Italia e si candida a diventare il titolare. Altri approfondimenti e notizie sul calcio italiano e internazionale.

La Lazio cede 2-0 contro l' Inter nella finale di Coppa Italia . Decidono nel primo tempo l'autorete di Adam Marusic e il gol di Lautaro Martinez, regalando così ai nerazzurri la decima Coppa Italia della loro storia.

Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste aveva chiesto di giocare senza paura, è sembrata la stessa Lazio di sabato. Si aspettava qualcosa di diverso?

'Fotocopia di sabato assolutamente no, c'è stata più differenza sabato. Non siamo andati a prenderli alti a inizio partita per scelta, sabato ci abbiamo provato e ci hanno infilato con facilità. Abbiamo scelto di abbassare il baricentro della squadra del primo tempo, abbiamo notato che loro iniziano con questa grande aggressività che non possono tenere per 90 minuti. Volevamo alzare il baricentro nel secondo tempo, abbiamo concesso solo possesso palla ma abbiamo regalato due gol ed è saltato tutto.

Nel secondo tempo abbiamo avuto 2-3 palle per riaprire la partita e le abbiamo sbagliate. Poi bisogna riconoscere che l'Inter è evidentemente più forte di noi sotto l'aspetto tecnico'. Inter, l'altro Martinez: Josep si è preso la Coppa Italia. E ora si candida a diventare il titolare.

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