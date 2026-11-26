La Regione Lazio rende gratuito Daraxonrasib per pazienti con tumore al pancreas metastatico. Deciso il 26 dicembre per superare l'attesa di Aifa.

La Giunta Regionale del Lazio ha stabilito un percorso normativo urgente per garantire l'accesso immediato a farmaci oncologici innovativi e ad alto costo. Questa decisione risponde alla necessità di non lasciare senza terapie salvavita i pazienti affetti da neoplasie aggressive, colmando il vuoto legislativo che spesso si crea tra l'approvazione internazionale dei medicinali e la loro effettiva copertura economica nel sistema sanitario nazionale italiano.

Approvazione delibera per Daraxonrasib gratuito

La Regione Lazio approverà oggi, 26 dicembre, la delibera ufficiale che recepisce il documento tecnico-scientifo della Commissione regionale del farmaco. Questo provvedimento definisce un percorso uniforme per la selezione, la prescrizione e il successivo monitoraggio dei pazienti. L'obiettivo primario è fornire il farmaco Daraxonrasib, noto anche con il nome commerciale Rasonque, gratuitamente ai pazienti residenti nel Lazio affetti da tumore del pancreas metastatico. Tale misura viene attuata anche prima della conclusione dell'iter nazionale per la rimborsabilità da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

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Meccanismo di prescrizione e criteri di accesso

Il farmaco Rasonque ha ottenuto il via libera negli Stati Uniti il 26 agosto e quello europeo il 16 novembre, ma in Italia mancano ancora la rimborsabilità Aifa e la definizione del prezzo, rendendo inattivo un programma di accesso anticipato standard. La terapia è destinata ad adulti già trattati con almeno una terapia sistemica, che devono trovarsi in buone condizioni generali e con malattia misurabile. Per i pazienti over 75 è prevista una valutazione geriatrica più approfondita per garantire la sicurezza del trattamento. L'oncologo curante verifica che non sia possibile una partecipazione a una sperimentazione clinica e presenta la richiesta specifica al Fondo Aifa 5 per cento e alla Commissione regionale, che si esprime entro sette giorni lavorativi.

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Gestione logistica e monitoraggio clinico

Una volta ottenuta l'autorizzazione, il farmaco verrà richiesto all'estero per il singolo paziente e somministrato esclusivamente in centri selezionati dal sistema sanitario locale. Il percorso terapeutico include un supporto dermatologico e nutrizionale continuo, con controlli periodici previsti ogni otto settimane. La normativa impone inoltre la segnalazione immediata di eventuali reazioni avverse entro due giorni dalla loro insorgenza. La Regione garantirà la prosecuzione delle cure a chi ha già iniziato il trattamento, assicurando continuità assistenziale fondamentale per la gestione della malattia metastatica.

Impatto sul territorio e prospettive nazionali

La Regione Lazio chiederà ad Aifa e all'azienda produttrice un programma di accesso gratuito su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di estendere la copertura economica oltre i confini regionali. Questa mossa strategica mira a prevenire che la mancanza di copertura nazionale impedisca l'accesso a terapie efficaci per i malati di cancro al pancreas. La delibera rappresenta un modello di intervento rapido che anticipa i tempi burocratici nazionali, mettendo al centro la salute del paziente e la tempestività dell'intervento terapeutico in un contesto di emergenza sanitaria.