Lazio: Infortunio grave al capitano Gattuso perde il leader prima del Napoli

La Lazio subisce un colpo duro: il capitano sarà lontano dai campi per settimane. Ecco come Gattuso coprirà il vuoto tattico prima del match decisivo contro il Napoli.

La Società Sportiva Lazio ha subito un duro colpo in vista delle prossime impegnative gare del campionato. Il tecnico Rudi Gattuso deve fare a meno del suo capitano e trascinatore per un lungo periodo a causa di un grave infortunio avvenuto durante gli allenamenti. Si trattava inizialmente di una botta ricevuta sul piede, definita dalla dirigenza come non muscolare, ma gli esami strumentali hanno rivelato la presenza di una checherà un lungo stop per il giocatore.

Dettagli dell'infortunio e tempi di recupero

La notizia, arrivata nel pomeriggio del mercoledì, è diventata ufficiale dopo due giorni di riposo concessi alla squadra. I medici non hanno potuto escludere lesioni muscolari, ma le radiografie hanno mostrato una frattura che impone un lungo stop al numero dieci della maglia biancoceleste. L'atleta non potrà essere disponibile per il big match contro il Napoli, né per le successive sfide contro Lecce e Torino.

Also read Tegola Lazio, lungo stop per Zaccagni: come cambia l'attacco di Gattuso

Le speranze per un ritorno in campo sono concentrate all'inizio di dicembre. La dirigenza punta a vedere il giocatore pronto per l'incontro contro l'Atalanta, allenata dall'ex maestro Maurizio Sarri. Questo obiettivo permetterebbe al club di guardare con ottimismo anche al derby di Roma, in programma il 13 dicembre.

Reazione tattica di Gattuso e opzioni a centrocampo

La scomparsa del leader lascia un vuoto enorme nel reparto centrale. Rudi Gattuso dovrà adattare il suo sistema tattico sulla corsia mancina, come aveva già iniziato a fare negli ultimi minuti dell'ultima uscita. La formazione dovrà sacrificarsi in difesa per fare spazio in attacco a Francesco Pinamonti, senza apportare cambiamenti offensivi dalla panchina.

Advertisement

Il tecnico ha testato in ritiro il giovanissimo Federico Serra, considerato l'unica opzione teorica al posto del classico 95. Tuttavia, la soluzione principale sulla carta sembrerebbe essere Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese è attualmente ai box da settembre a causa di una piccola frattura alla spalla sinistra. Il suo rientro è previsto durante la sosta di dicembre, ma è improbabile che sia al 100% prima del nuovo mese.

Problemi laterali e alternative difensive

La situazione si complica ulteriormente per le fasce laterali. La Lazio ha tre terzini disponibili sia a sinistra che a destra, ma la disponibilità di Gudmundsson non è garantita per coprire i ruoli richiesti. Se l'islandese non fosse operativo, lo staff tecnico dovrà gestire la mancanza di forza sulla fascia sinistra con grande cautela.

Un'alternativa già vista in campo è il ritorno di Patric. Lo spagnolo ha giocato nel Villarreal e ha segnato un quinto gol recente, ma ha bisogno di recuperare ritmo e campo. La coabitazione con Danilo Tavares sulla stessa fascia richiede una verifica precisa delle caratteristiche fisiche e tattiche dei due giocatori.

Situazione sulla fascia destra e impatto sul gruppo

Sulla fascia destra, Martin Imsen è ormai considerato inamovibile nell'undici titolare. L'ex Parma potrebbe essere spostato sulla sponda opposta, una soluzione rischiosa. Rudi Gattuso dovrà fare di necessità virtù, gestendo un gruppo che ha perso il suo punto di riferimento.

Advertisement

Il capitano è stato definito dal tecnico come il vero leader e l'anima della squadra. La sua assenza rappresenterà un rebus tattico da sciogliere nelle prossime settimane. La partita contro il Napoli sarà il primo test importante per verificare se il nuovo assetto possa competere con le mire del Napoli scudetto. La dirigenza resta in attesa di aggiornamenti precisi sui tempi di recupero definitivi.