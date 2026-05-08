Lazio-Inter: Pronostico e analisi delle quote per il match

In questo articolo, analizzeremo il pronostico per la partita tra Lazio e Inter, con un'analisi approfondita delle quote di Lazio-Inter offerte da diversi bookmaker. La partita, valida per il trentaseiesimo turno di Serie A, si preannuncia una sfida divertente e spettacolare, visto che le due squadre si ritroveranno presto una contro l'altra nella finale di Coppa Italia.

Sabato 9 maggio, alle ore 18:00, l' Inter di Cristian Chivu, appena diventata campione d'Italia con tre giornate d'anticipo, affronterà la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Olimpico di Roma.

La gara, valida per il trentaseiesimo turno di Serie A, si preannuncia una sfida divertente e spettacolare, visto che le due squadre si ritroveranno presto una contro l'altra nella finale di Coppa Italia. In questo articolo, analizzeremo il pronostico dei nostri esperti per il match, con un'analisi approfondita delle quote di Lazio-Inter offerte da diversi bookmaker. Da un'analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra allenata da Cristian Chivu è considerata favorita dai bookmakers.

La vittoria dell'Inter si attesta intorno all'1.75, mentre il successo della Lazio paga poco oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe avere la squadra biancoceleste contro i neo-campioni d'Italia. A mio avviso, tenendo in considerazione lo stato delle due squadre, la partita dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Inter potrebbe concludersi in parità.

Le due squadre si ritroveranno di nuovo una contro l'altra pochi giorni dopo la gara dell'Olimpico in finale di Coppa Italia, per questo sia Maurizio Sarri che Cristian Chivu potrebbero puntare su diverse seconde linee. La Lazio avrà maggiori motivazioni, andando a caccia di punti che potrebbero essere importanti per sperare ancora in un piazzamento europeo.

L'Inter, invece, archiviato lo scudetto, pensa soltanto alla finale di Coppa Italia per portare a casa il double: per questo, le due squadre potrebbero annullarsi. Per Lazio-Inter ci aspettiamo una partita divertente e spettacolare in cui potrebbero vedersi diversi gol. Da un lato, troviamo la Lazio che ha battuto la Cremonese nell'ultimo turno, dopo il pareggio per 3-3 con l'Udinese. Dall'altro lato, invece, l'Inter che ha battuto 2-0 il Parma, conquistando così aritmeticamente il ventunesimo scudetto della propria storia.

I bookmaker concordano con il nostro pronostico riguardo Lazio Inter, in cui prevediamo una partita con diverse reti realizzate. Infatti, le quote per l'Over 2.5 sono più basse rispetto a quelle dell'Under. Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A senza effettuare alcun versamento.

Per ulteriori info, consigliamo di visionare la nostra pagina sui Prima di visionare il focus sulle probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per il 36° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili sul mondo del calcio: LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provegaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitari





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