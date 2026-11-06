Lazio, nasce rete regionale contro tortura e violenza guidata da ASL Roma 1

Il Lazio istituisce una rete specialistica per vittime di tortura e violenza. Il progetto, guidato da ASL Roma 1 e diretto da Andrea Urbani, unisce cura e riabilitazione in un sistema integrato.

La regione Lazio ha ufficialmente istituito una rete sanitaria specialistica dedicata esclusivamente alla valutazione, alla cura, alla certificazione e alla riabilitazione delle persone che hanno subito tortura, stupro o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale. Questo nuovo sistema assistenziale viene sviluppato utilizzando la logica strutturale dell'hub and spoke, un modello organizzativo scelto per garantire che le aziende sanitarie e i servizi territoriali possano assicurarsi l'individuazione immediata, la presa in carico efficace e la continuità assistenziale delle persone interessate. Gli enti locali potranno avvalersi degli hub regionali per le prestazioni e gli interventi che richiedono competenze specifiche o particolare complessità clinica.

La struttura normativa e operativa del progetto è contenuta in un atto ufficiale firmato da Andrea Urbani, direttore regionale della direzione Salute e integrazione socio-sanitaria. Nel documento viene evidenziato che le persone vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale presentano frequentemente bisogni sanitari complessi. Tali necessità richiedono interventi che siano specialistici, multidisciplinari, integrati e culturalmente appropriati per essere efficaci. La scelta di creare questa rete nasce dall'esigenza di rispondere a queste sfide con una risposta sanitaria coordinata a livello regionale.

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Il Centro Samifo come perno della rete assistenziale

Il perno fondamentale del progetto è rappresentato dal centro Samifo, una struttura che opera sul territorio della ASL Roma 1. Il centro è rivolto specificamente ai richiedenti asilo, ai rifugiati, alle vittime di tortura e di violenza. I servizi offerti vengono erogati da un team diversificato composto da operatori e mediatori culturali del Centro Astalli, operatori della stessa ASL, medici di medicina generale e tirocinanti del corso di laurea in Infermieristica. Questa composizione multidisciplinare mira a garantire un'assistenza completa e sensibile alle diverse esigenze dei pazienti.

Secondo la direzione regionale, il centro Samifo ha maturato una consolidata esperienza nell'assistenza sanitaria e sociosanitaria ai richiedenti e titolari di protezione internazionale. L'esperienza si concentra in particolare nell'individuazione, valutazione, certificazione, cura e riabilitazione delle persone vittime di tortura e di altre forme gravi di violenza. Da qui la scelta strategica di collocare all'interno di questa struttura i due hub regionali di riferimento della rete, centralizzando le competenze più elevate in questo ambito delicato.

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Funzioni degli hub regionali di secondo livello

La rete prevede la costituzione di due hub regionali distinti. Il primo hub è dedicato alla valutazione e certificazione medico-legale degli esiti di tortura e di altre forme gravi di violenza. Il secondo hub si occupa della presa in carico specialistica e della riabilitazione integrata delle persone vittime di tortura e di altre forme gravi di violenza. Sarà compito della struttura, in primo luogo, la valutazione clinica e medico-legale specialistica delle persone con sospetti o documentati esiti di tortura o altre gravi forme di violenza. Questo approccio garantisce che ogni caso venga affrontato con la massima precisione tecnica e legale.

Le aziende sanitarie e i servizi territoriali devono assicurare l'individuazione, la presa in carico e la continuità assistenziale delle persone interessate. Potranno avvalersi degli hub regionali per le prestazioni e gli interventi che richiedono specifiche competenze o particolare complessità. Gli hub svolgono funzioni specialistiche di secondo livello e non sostituiscono, dunque, la responsabilità della presa in carico dei servizi territorialmente competenti. Questo distingue chiaramente i ruoli tra assistenza di base e intervento specializzato, evitando sovrapposizioni e garantendo un percorso chiaro per il paziente.

Definizione tecnica e coordinamento operativo

Spetterà ora alla direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria il compito di stilare, insieme alla ASL Roma 1, uno specifico documento tecnico. Questo documento definirà la composizione e i requisiti professionali delle équipe degli hub, l'articolazione dei servizi e le caratteristiche dei percorsi terapeutico-riabilitativi. Verranno inoltre stabilite le modalità di utilizzo della mediazione linguistico-culturale e le modalità di raccordo con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali. La precisione di queste regole è essenziale per l'efficacia operativa della rete.

La ASL Roma 1 dovrà inoltre assicurare il coordinamento tecnico-operativo dei due hub e il raccordo con i nodi della rete regionale. Una componente fondamentale di questa responsabilità è la trasmissione annuale alla direzione regionale di una relazione dettagliata sulle attività svolte. Questo meccanismo di rendicontazione garantisce il controllo continuo e l'aggiornamento del sistema, assicurando che la rete rimanga efficace nel supportare le vittime di violenza e tortura in tutto il Lazio.