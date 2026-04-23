Lazio: Nuovo Piano Rifiuti, Obiettivo 70% Raccolta Differenziata e Chiusura del Ciclo entro il 2031

La Regione Lazio approva un piano quinquennale per la gestione dei rifiuti che mira a superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031, chiudere il ciclo dei rifiuti e ridurre la dipendenza da discariche esterne. Il piano prevede la realizzazione di termovalorizzatori e una riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali.

La Regione Lazio ha approvato un ambizioso piano quinquennale per la gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031 e, soprattutto, di raggiungere la chiusura del ciclo dei rifiuti, trasformando un problema cronico in una risorsa.

Questo piano, che dovrà ora essere discusso e approvato dal Consiglio Regionale, rappresenta una svolta significativa rispetto alle politiche precedenti, mirando a una distribuzione più equa delle responsabilità e a una maggiore autonomia nella gestione dei rifiuti sul territorio regionale. Un elemento centrale del piano è la volontà di superare la dipendenza da discariche esterne e di ridurre drasticamente la quantità di rifiuti esportati fuori regione, attualmente stimata in circa un milione di tonnellate all'anno.

Questa dipendenza non solo comporta costi elevati, ma anche un impatto ambientale significativo legato al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti in altre regioni o paesi. Il governatore Francesco Rocca ha sottolineato con fermezza la necessità di porre fine alla situazione in cui la provincia di Viterbo è stata ingiustamente gravata del peso maggiore dello smaltimento dei rifiuti dell'intero Lazio, definendola una conseguenza della politica del 'non nel mio giardino' che ha prevalso negli anni.

La creazione di una discarica in ogni provincia è vista come un passo fondamentale per garantire una distribuzione più equilibrata degli impianti di smaltimento e per evitare che una singola area geografica sia sovraccaricata. Il nuovo piano regionale integra pienamente il piano di Roma Capitale, recentemente varato dal commissario straordinario di governo per il Giubileo, garantendo una coerenza strategica nella gestione dei rifiuti a livello regionale e comunale.

Un aspetto cruciale del piano è l'autorizzazione alla realizzazione di due termovalorizzatori: uno a Roma, precisamente nella zona di Santa Palomba, che dovrà essere costruito ex novo, e l'altro, già esistente, a San Vittore in Ciociaria. Questi impianti, se gestiti in modo efficiente e nel rispetto delle normative ambientali, possono contribuire significativamente alla riduzione del volume dei rifiuti destinati alla discarica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Parallelamente, il piano prevede una riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali (Ato), passando dai precedenti cinque ambiti provinciali a soli due: uno dedicato esclusivamente a Roma Capitale e l'altro comprendente il resto del territorio laziale. Questa semplificazione mira a ottimizzare la gestione dei rifiuti su scala regionale, facilitando la collaborazione tra i diversi comuni e province e promuovendo l'adozione di soluzioni comuni per la raccolta differenziata, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

L'obiettivo dichiarato dalla Regione Lazio è ambizioso ma realizzabile: ridurre la produzione complessiva di rifiuti del 6% e raggiungere una percentuale di raccolta differenziata del 72,3% entro il 2031. L'assessore ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, ha evidenziato che il piano non è un documento statico e definitivo, ma un percorso aperto al confronto e alla partecipazione di tutti gli attori coinvolti.

Ha sottolineato l'importanza di un dibattito democratico e costruttivo in Consiglio Regionale, invitando tutti i consiglieri a contribuire con le loro proposte e suggerimenti per migliorare il piano e renderlo ancora più efficace. Questo approccio inclusivo è fondamentale per garantire che il piano sia accettato e sostenuto da tutti i soggetti interessati, dai comuni ai cittadini, dalle associazioni ambientaliste alle imprese del settore.

La Regione Lazio si impegna a raggiungere l'autosufficienza impiantistica, ovvero la capacità di gestire autonomamente tutti i rifiuti prodotti sul territorio regionale, senza dover dipendere da impianti situati in altre regioni o paesi. Questo obiettivo è essenziale per garantire la sicurezza ambientale, ridurre i costi di smaltimento e creare nuove opportunità di lavoro nel settore della gestione dei rifiuti.

Il piano quinquennale rappresenta quindi un investimento strategico per il futuro del Lazio, volto a trasformare un problema ambientale in un'opportunità di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La trasparenza, la partecipazione e l'innovazione tecnologica sono i pilastri su cui si fonda questo ambizioso progetto





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