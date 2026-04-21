Lazio, porte aperte a Formello: il popolo biancoceleste torna a sostenere la squadra in vista dell'Atalanta

La Lazio apre le porte di Formello ai tifosi in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Motta valuta le condizioni dei titolari e definisce l'undici titolare tra ballottaggi e dubbi tattici.

Il Centro Sport ivo di Formello torna finalmente ad aprirsi al calore del popolo biancoceleste, in un momento cruciale della stagione che vede la Lazio proiettata verso la decisiva semifinale di Coppa Italia contro l' Atalanta . Era il 4 gennaio 2025 quando i tifosi varcarono per l'ultima volta i cancelli del quartier generale laziale, in occasione di una sessione aperta precedente al derby perso contro la Roma di Claudio Ranieri.

Da quel lontano inverno, i rapporti tra la piazza e la squadra sono stati caratterizzati da una netta separazione, tanto che persino il ritiro estivo è stato svolto a porte chiuse. Ora, la società ha scelto di invertire la rotta, permettendo a circa mille sostenitori di accedere alla tribuna centrale del campo Fersini per assistere alla prima mezz'ora della sessione di rifinitura. Nonostante la capienza sia stata drasticamente ridotta rispetto ai settemila tifosi accorsi lo scorso anno, l'entusiasmo della tifoseria rimane intatto, pronto a dare la spinta necessaria a un gruppo che cerca il riscatto dopo le recenti incertezze emerse nella trasferta di Napoli. Dal punto di vista tattico, l'attenzione è tutta rivolta alle condizioni fisiche degli elementi chiave del mosaico di Motta. La rifinitura di domani sarà il momento della verità per il montenegrino, che sta spingendo con forza per essere presente a Bergamo; nel caso in cui non dovesse raggiungere la piena forma, toccherà a Lazzari completare la linea difensiva insieme a Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo, le gerarchie sembrano essere state rimescolate dalle prestazioni recenti: Basic, grazie al gol e alla qualità dimostrata contro il Napoli, ha guadagnato posizioni importanti nel ballottaggio con Dele-Bashiru, mentre la presenza di Cataldi e Taylor appare blindata. In attacco, le incognite restano legate all'assetto tattico complessivo: Noslin punta a una conferma al centro, ma la disponibilità di Maldini, tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, potrebbe stravolgere i piani offensivi dell'allenatore. Zaccagni resta l'unica certezza nel reparto avanzato, mentre sulla destra prosegue il duello serrato tra Cancellieri e Isaksen per una maglia da titolare. Questa apertura straordinaria al tifo non è solo un evento logistico, ma un segnale di unità fondamentale per affrontare un finale di stagione denso di impegni e pressioni. Il clima di incertezza che aleggia intorno a diverse dinamiche del calcio italiano, dalle voci di mercato che vedono coinvolti profili di primo piano alle vicende legate alla presidenza e alle candidature federali di Malagò, rende necessario per la Lazio ritrovare la propria identità sportiva attraverso il legame viscerale con la propria gente. Mentre il mondo del calcio riflette sulle dinamiche tra i tecnici di alto profilo e le questioni di sostenibilità economica sollevate dalle società, la Lazio preferisce concentrarsi sul rettangolo verde di Formello. La tifoseria, consapevole della delicatezza dell'appuntamento contro l'Atalanta, è pronta a rispondere presente, sperando che questo contatto ravvicinato con i giocatori possa trasmettere la grinta necessaria per ribaltare i pronostici e regalarsi una finale di Coppa Italia che darebbe un sapore diverso a tutta l'annata sportiva in corso





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