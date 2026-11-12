Lazio prima meta per migranti sanitari: il 37% dei ricoveri dal Sud Italia

Il Lazio accoglie il 37% dei migranti sanitari nazionali, con Roma al centro del fenomeno. Il report CasAmica evidenzia il ruolo della capitale nel sistema di assistenza extra-regione.

Il Lazio si conferma la destinazione primaria per i migranti sanitari provenienti dall'Italia meridionale e insulare. Secondo i dati emergenti dalla ricerca commissionata all'organizzazione di volontariato CasAmica, la regione ha accolto il 37% delle persone che si spostano per visite mediche e ricoveri specialistici. Tale percentuale indica che, da sola, l'area laziale ha ricevuto più di un ospite sanitario su quattro rispetto alle altre destinazioni nazionali. Questo flusso dimostra come la struttura ospedaliera regionale rappresenti un punto di riferimento cruciale per chi deve curarsi lontano dal luogo di residenza.

Dati geografici e distribuzione dei pazienti

La ricerca effettuata da Emg Different per CasAmica Odv offre uno spaccato dettagliato dell'origine dei pazienti assistiti nella capitale. Solo nel 2025, l'organizzazione ha accolto circa 1.700 persone in cura a Roma, registrando un totale di 10.138 pernottamenti. I numeri evidenziano una forte concentrazione meridionale: il 51% degli ospiti proviene dal Sud Italia, mentre il 15% arriva dalle Isole. Le percentuali diminuiscono progressivamente per le altre aree, con il 20% dal centro Italia, il 9% dal Nord e il restante 5% proveniente dall'estero. Questo quadro demografico conferma la dipendenza strutturale del Mezzogiorno dai centri di eccellenza dell'Italia centrale.

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Percorsi curativi e strutture coinvolte

La quasi totalità dei migranti sanitari converge verso specifici poli ospedalieri romani per trattamenti di alta complessità. Il 75% dei pazienti segue le cure presso il campus Bio-medico, specializzato in ambiti come cardiochirurgia, ortopedia e malattie vascolari. Un ulteriore 15% si rivolge all'istituto nazionale tumori Regina Elena, concentrandosi su oncologia. Il restante 10% si distribuisce tra altri ospedali romani, inclusi centri di eccellenza pediatrica come La casa. Le patologie trattate includono principalmente condizioni oncologiche, cardiovascolari, ortopediche e dell'orecchio, con una permanenza media in ospedale di 10 giorni.

Storia e supporto logistico di CasAmica

CasAmica opera nel settore da oltre quattro decenni, nata a Milano nel 1986 per assistere i malati costretti a curarsi lontano da casa. L'organizzazione, che quest'anno compie dieci anni di presenza a Roma, gestisce oggi sei spazi tra Milano, Lecco e la capitale. A Roma, la struttura si trova in una villa su cinque piani con 22 stanze, dove gli ospiti usufruiscono di servizi integrativi fondamentali. Una navetta accompagna i pazienti in ospedale dal lunedì al venerdì, mentre è attiva la figura di una psicologa per il supporto emotivo.

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Il volontariato costituisce il cuore pulsante dell'assistenza offerta. Nelle sei case sparse sul territorio nazionale sono attivi oltre 120 volontari che lavorano insieme agli operatori professionali. Per aiutare i pazienti a trascorrere le lunghe attese tra una terapia e l'altra, sono disponibili laboratori di ceramica, shiatsu e musicoterapia. Questi programmi mirano a migliorare la qualità della vita durante il soggiorno, offrendo strumenti concreti per alleviare lo stress legato alla malattia.

Impatto storico e prospettiva futura

Il peso storico dell'ente è considerevole se si analizzano i dati cumulativi degli ultimi anni. In dieci anni, tenendo conto di tutte le sei sedi in Italia, CasAmica ha accolto 150mila persone per un totale di 100mila notti nella Capitale. Questi numeri riflettono non solo la necessità di cura ma anche la capacità dell'organizzazione di fornire un supporto strutturato e duraturo. La scelta del Lazio come principale hub per i migranti sanitari pone l'accento sulla necessità di mantenere e potenziare le infrastrutture sanitarie regionali, garantendo equità di accesso alle cure specialistiche per i cittadini più vulnerabili.