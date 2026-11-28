La Lazio batte il Napoli e conquista il terzo record storico di imbattute in trasferta. Sarri elogia i marcatori danesi e guarda all'Atalanta.

La Lazio ha raggiunto un traguardo storico sconfiggendo il Napoli, diventando la terza squadra nella sua storia a rimanere imbattuta nelle prime sette trasferte di Serie A, dopo le annate 2002/03 e 2011/12. La vittoria permette ai biancocelesti di accumulare 35 punti in classifica, consolidando una posizione di forte competitività nel campionato italiano.

Record Storic e Impatto sul Campionato

Questo risultato eccezionale segna un punto di svolta per la società romana, dimostrando una resilienza tattica rara nel calcio moderno. La squadra ha confermato la sua solidità fuori casa, fattore chiave per ambire ai vertici della classifica.

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Analisi Tattica del Successo in Trasferta

Maurizio Sarri ha enfatizzato l'orgoglio per la prestazione della squadra, sottolineando come non abbiano arretrato di un millimetro di fronte a un avversario di grande livello. Il tecnico ha citato specificamente l'importanza del coraggio mostrato in campo, ricordando come Diego Simeone avesse segnato undici gol alla Lazio in precedenza, finché non è entrato in scena Luiz Felipe, alias Zapata.

Il segreto del rendimento attuale risiede nella volontà di giocare negli stadi più importanti senza timore. Sarri ha dichiarato che non devono guardarsi la classifica e che la filosofia rimane quella di mettere in campo il lavoro svolto durante la settimana, ignorando le voci iniziali che li sottovalutavano.

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Ruolo dei Giocatori Chiave e Decisioni Tecniche

Due calciatori danesi, Isaksen e Provstgaard, sono stati i protagonisti assoluti della vittoria, realizzando le due reti decisive. Sarri ha scherzato sulle ricompense, promettendo una crociera in Danimarca per apprezzarne le aziende nautiche, ma deve ancora convincere la moglie.

Il tecnico ha anche difeso le sue scelte difensive, spiegando come la decisione di schierare Doekhi sia stata presa per garantire continuità nel palleggio, nonostante le abitudini del mancino Leite. Ha inoltre elogiato la crescita di Mandas, affermando di averlo voluto a tutti costi per dargli tranquillità.

Prossimo Opponente e Atmosfera all'Olimpico

La squadra si proietta già sul prossimo turno, con l'Atalanta che segnerà il rientro al Foro Italico. Sarri ha espresso il desiderio di applaudire il tecnico avversario, Maurizio Sarri, sottolineando come lo stadio pieno fosse un sogno realizzato dal tifo organizzato.