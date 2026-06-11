Lazio smentisce vendita, Lotito scrive ai tifosi: tutte le ultime dal calcio

La Lazio smentisce le voci di vendita, Lotito cerca di ricucire il rapporto con i tifosi. Le altre notizie: Monza, Milan, Juventus, Mourinho al Real Madrid e molto altro.

La SS Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale per smentire categoricamente le voci di una possibile vendita della proprietà. Il club biancoceleste ha chiarito che non esiste alcuna trattativa per il trasferimento totale o parziale della società e che non sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di alcun tipo.

'La Società smentisce categoricamente quanto riportato', si legge nella nota. La proprietà non avrebbe conferito mandati per la vendita né avviato interlocuzioni con nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri e fondi di investimento.

La Lazio ha inoltre definito prive di fondamento le ricostruzioni relative a eventuali modifiche dell'assetto proprietario o ad accordi collegati al progetto dello stadio, affinché vengano svolte verifiche sulla diffusione di informazioni non supportate da elementi oggettivi e sui possibili effetti per il mercato e l'andamento del titolo. Nelle stesse ore, il presidente Claudio Lotito ha inviato una lettera ai tifosi, provando a ricucire lo strappo maturato nel corso della stagione.

'Il rapporto con i tifosi deve migliorare radicalmente', ha scritto il presidente, sottolineando la necessità di individuare nuove forme di ascolto, dialogo e coinvolgimento. Lotito ha precisato che la strategia di contenimento dei costi non deve essere considerata una rinuncia all'ambizione, ma uno strumento necessario per valorizzare la rosa, creare valore e restare competitivi.

Il principio indicato da Lotito resta però preciso: 'Ogni operazione, ogni scelta, ogni valutazione tecnica ed economica deve avere un'unica finalità, quella di rendere la Lazio più forte, più solida, più competitiva'. Tuttavia, la risposta dei tifosi non si è fatta attendere: attraverso i gruppi organizzati, hanno replicato con un comunicato in cui affermano che 'ormai è tardi' e che la protesta continuerà.

Il malcontento popolare è alimentato anche dalle recenti prestazioni della squadra e dalle scelte di mercato, che non hanno soddisfatto le aspettative. Intanto, in altre piazze d'Italia e d'Europa si muovono diverse trattative. Al Monza, il direttore sportivo Baldissoni ha dichiarato che Bianco vuole andare al Pisa e ha invitato il calciatore a dimettersi. La panchina del Monza è nel caos, con Juric e Gila candidati alla successione.

In Messico, spettacolo e polemiche: la nazionale trionfa in un'amichevole caratterizzata da un show di Quiñones, lacrime di Jimenez e tre espulsioni, mentre il Sudafrica esce sconfitto all'esordio in un torneo. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore: Glasner è più vicino, ma si aspetta Rangnick. Intanto Rafael Leao parla quasi da ex, alimentando voci di addio. Editoriale di Lorenzo Di Benedetto: le incredibili ultime due settimane di Comolli alla Juventus.

L'addio era inevitabile, le tempistiche fanno riflettere. Il francese ha fallito in tutto. Elkann annuncia un nuovo anno zero: che sia l'ultimo. José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid: ecco lo Special One.

Damien Comolli non è più amministratore delegato della Juventus: manca solo l'ufficialità. Per la sostituzione, il primo nome è Carnevali con Tognozzi. Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto, secondo il pensiero di Gianluca Di Marzio. Comolli pronto a un mercato su misura per Spalletti, che non avrà più alibi.

Gautieri: 'Allegri al Napoli? Forse la gente dimentica quanto ha vinto'. In Serie C, Padova: Calabro può portare in dote Zuelli, Mirabelli studia il colpo. Reggiana: Bonetti piace in Serie B, Catanzaro e Cesena sulle sue tracce.

Scafatese: il presidente dopo i rinnovi di tecnico e ds dichiara di voler costruire un progetto duraturo. Sassuolo: per il giovane Frangella si aprono le porte della Serie B, piace all'Avellino. Infine, il Napoli saluta la sua bomber Floe, che dopo 14 reti lascia e si accasa al Wolfsburg. Floe ha dichiarato: 'Non avrei mai potuto immaginare una stagione così straordinaria'.

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