Lazio svela la divisa per la finale di Coppa Italia: omaggio a Beccalossi e gli ultimi aggiornamenti dal calcio italiano

La Lazio ha presentato la maglia per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, mentre il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Aggiornamenti su mercato, partite e approfondimenti sulla Lega Serie C.

La Lazio ha svelato ufficialmente la divisa che indosserà nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, prevista per il 17 maggio. Sul sito ufficiale del club, la maglia è stata descritta come un pezzo unico per i tifosi biancocelesti, arricchita da dettagli commemorativi che celebrano la partecipazione alla finale.

La divisa, in versione esclusiva per l'evento, presenta un crest del club in silicone 3D, loghi Mizuno e dettagli applicati a caldo, rendendola un vero e proprio oggetto da collezione che testimonia un momento storico per la società. Nel frattempo, a Roma, Nicolò Pellegrini è in forte dubbio per la partita contro il Parma, ma il suo rientro è considerato molto probabile per il derby.

Intanto, il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, un genio del pallone ricordato da Gianni Infantino con queste parole: "Se amo il calcio lo devo a te. Mi hai fatto battere il cuore". La sua carriera, purtroppo, è stata segnata anche da sregolatezze che lo hanno tenuto lontano dalla nazionale guidata da Bearzot.

Nel frattempo, sul fronte mercato, il Milan punta su un obiettivo americano, mentre il Napoli si prepara a una possibile insidia di Sarri contro Conte. L'Inter, invece, sta lavorando su una tecnica "a togliere" suggerita da Chivu e su un budget per il mercato.

Inoltre, sono emerse controversie legate alla carta d'identità di Farioli e Fabregas. A livello di approfondimenti, il programma "A Tutta C" continua a raccontare la Lega Serie C con interviste e analisi quotidiane, mentre il mondo del calcio ricorda Beccalossi con un ultimo dribbling di genio. Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha espresso fiducia nella sua squadra in vista della finale, indipendentemente dai risultati.

Gianluca Di Marzio ha analizzato gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio sul mercato, mentre il Napoli si prepara al ritorno di Di Lorenzo come titolare dopo tre mesi. Nel frattempo, il Catanzaro si prepara a sfidare il Bari in un match decisivo, con Ciro Polito che passa dal ruolo di direttore sportivo dei pugliesi a quello di avversario. La Spezia, invece, vede la dirigenza vicino alla squadra, con il presidente Stillitano che sarà presente anche a Pescara.

Nel calcio femminile, la Fiorentina si prepara a vincere un trofeo, con Bonfantini che esprime la sua voglia di successo. Inoltre, un club della Corea del Nord farà storia partecipando alla AWCL in Corea del Sud. Infine, il podcaste di un gruppo selezionato di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, offre approfondimenti sul mercato italiano e internazionale





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