Analisi delle formazioni per Lazio-Torino in Serie A. Gattuso e Abate hanno diversi indisponibili. La Lazio è capolista, il Torino cerca rimonta sabato 28 novembre.

La Lazio ospita il Torino nello Stadio Olimpico di Roma in occasione della tredicesima giornata di Serie A, con il fischio d'inizio programmato per sabato 28 novembre alle ore 18.00. L'incontro si presenta come uno scontro asimmetrico per qualità e andamento stagionale, dato che la squadra laziale arriva in testa alla classifica dopo una serie di risultati positivi, mentre i granata lottano per ritrovare la regolarità che li ha distinti all'inizio del campionato.

Indisponibili e assenze chiave per le due squadre

Il mister del Torino, Ivan Jurić, deve fare i conti con una lunga lista di assenze che limitano le sue opzioni tattiche per questo match. In particolare, non sono disponibili Rafik Belghali, Ardian Ismajli e Franco Israel, tutti convocati ma non schierabili per motivi non legati a squalifiche. Jurić dovrà quindi gestire una difesa e un centrocampo ridotti, cercando di compensare queste mancanze con gli elementi rimasti a disposizione nel roster della squadra piemontese.

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Dalla parte opposta della panchina, Rudi Gattuso affronta la gara con diverse lacune nella rosa della Lazio. Il tecnico romano non può contare su Nuno Tavares, Josip Šutalo, Alessio Furlanetto e Adam Marušić, tutti infortunati e fuori dalle curve. Anche in questo caso, la Lazio non subisce squalifiche di nessun tipo, ma le necessità fisiche di alcuni giocatori chiave costringono Gattuso a effettuare variazioni significative nell'assetto iniziale previsto per l'approccio alla gara.

La forma attuale: Lazio inarrestabile e Torino in crisi

La Lazio arriva a questo incontro con un morale altissimo e la convinzione di essere la squadra più in forma del campionato. Il successo per 3-0 ottenuto contro il Lecce ha consolidato il ruolo di capolista, confermando un momento di grande fiducia e solidità tattica. In dodici giornate di campionato, la squadra laziale non ha ancora subito una sola sconfitta, ottenendo dieci vittorie e accontentandosi di due pareggi, rispettivamente contro Milan e Napoli, dimostrando una resilienza rara in Serie A.

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Al contrario, il Torino sta attraversando un periodo di difficoltà che lo ha visto perdere terreno prezioso in classifica. Dopo la vittoria per 3-2 sul Monza, i granata hanno subito una serie di risultati negativi che includono una sconfitta contro il Como, un altro ko esterno contro il Frosinone e un pareggio insufficiente contro il Lecce. La sconfitta per 1-0 subita domenica scorsa a Napoli ha segnato il punto più basso, confermando una fase non ottimale per la squadra torinese.

Novità tattiche e rientri in campo attesi

Non tutto è nero per la Lazio, che ha una buona novità sul fronte sanitario. Luca Zaccagni ha completato un allenamento in gruppo a Formello dopo la precedente lesione al quadricipite, uscendo definitivamente dalla lista degli indisponibili. Il capitano della Lazio torna così a disposizione di Rudi Gattuso dopo l'ultima apparizione datata al 2-1 vinto contro il Cagliari il 1° novembre, un contributo che potrebbe essere decisivo per l'equilibrio offensivo della squadra nello Stadio Olimpico.

Per il Torino, la settimana ha visto un tentativo di riscatto nel secondo tempo contro il Napoli, dove i granata hanno mostrato più coraggio e hanno persino colpito la traversa grazie a una conclusione di Mandragora. Tuttavia, questi sforzi non sono stati sufficienti per evitare la sconfitta, che ha ulteriormente complicato la situazione di classifica. La squadra dovrà trovare nuove energie per non perdere altre posizioni in una stagione così delicata.

Preparazione tattica e probabili schieramenti finali

Le probabili formazioni ufficiali non sono ancora state comunicate dalle due società, e gli aggiornamenti dettagliati arriveranno solo nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio di sabato 28 novembre. I due tecnici, Ivan Jurić e Rudi Gattuso, stanno probabilmente ultimando gli ultimi dettagli tattici per cercare di sfruttare eventuali errori degli avversari e massimizzare i punti forza delle proprie squadre in questo match ad alta tensione.

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La partita dello Stadio Olimpico Grande Torino promette di essere un test importante per entrambi i tecnici, che dovranno gestire le pressioni esterne e le aspettative dei tifosi. Per la Lazio, il punto sarebbe fondamentale per allungare il proprio margine in vetta, mentre per il Torino diventa una questione di orgoglio e di necessità di racimolare almeno un punto utile per non incappare in un periodo ancora peggiore.