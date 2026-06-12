Lazio tra i peggiori in Italia per adesione agli screening oncologici: i dati del report Medici dal mondo

Un nuovo report evidenzia che il Lazio registra alcuni dei tassi di adesione più bassi d'Italia per gli screening oncologici, nonostante le campagne di prevenzione. I dati per tumore al seno, cervice uterina e colon-retto sono preoccupanti, con cause legate a disuguaglianze organizzative ed economiche. Le conseguenze includono la mancata diagnosi precoce di migliaia di tumori e un aumento della mortalità a Roma.

Nel Lazio l'adesione agli screening oncologici è tra i più bassi d'Italia. Nonostante le campagne di sensibilizzazione avviate negli anni per sottolineare l'importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro, nella Regione i livelli di adesione per gli screening sono ancora molto bassi.

A mettere nero su bianco il dato è il report di Medici dal mondo, organizzazione medico-umanitaria internazionale che ha presentato il suo primo report alla Camera dei deputati e che fotografa un Sistema sanitario nazionale sempre più segnato da sottofinanziamento. A saltare all'occhio, in particolare, per quanto riguarda il Lazio, sono proprio i dati sugli screening oncologici, che segnano livelli di adesione tra i più bassi a livello nazionale. Il report cita i dati dell'Osservatorio nazionale screening aggiornati al 2024.

Per quanto riguarda il tumore alla mammella, nel Lazio l'adesione è al 43.6%, si tratta del sesto dato peggiore a livello nazionale dopo quello di Calabria (22.1%), Campania (33.5%), Sicilia (33.6%), Sardegna (41.6%), Molise (42.5%). Ancora più basso il livello di adesione per lo screening al tumore della cervice uterina: 33.2%. A fare peggio sono: Calabria (15.4%), Sicilia (26.1%), Campania (28.8%), Liguria (31.1%), Molise (31.3%).

Percentuali ben lontane da quelle del Friuli-Venezia Giulia, dove l'adesione è al 71.9% o dell'Umbria, al 65.4%. Dove però il Lazio fa davvero male è nella prevenzione del tumore del colon-retto, con un'adesione agli screening ferma al 24.5%. Fanno peggio: Calabria (5.2%), Sicilia (15.4%), Campania (23.2%). Le principali cause delle differenze osservate riguardano aspetti di natura gestionale e organizzativa, la presenza di disuguaglianze economiche ed infrastrutturali e i livelli di informazione, fiducia e consapevolezza delle persone potenzialmente interessate agli screening.

Le conseguenze di una limitata adesione alle attività di prevenzione secondaria, secondo la Fondazione Gimbe, ha comportato nel 2023 la mancata individuazione di oltre 50 mila tumori in fase precoce in tutta Italia. A testimoniare l'importanza degli screening sono i dati sulle cause di morte a Roma. I tumori rappresentano infatti la seconda causa di decessi, non solo a livello romano, ma anche nei singoli municipi della Capitale.

E i numeri risultano, per diverse forme di tumori, peggiori rispetto agli anni precedenti





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