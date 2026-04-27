Lazio-Udinese 3-3: Finale Pazzesco all'Olimpico

Partita ricca di emozioni all'Olimpico tra Lazio e Udinese, terminata 3-3 con gol nel recupero da entrambe le squadre. Un match che ha visto continui capovolgimenti di fronte e un finale al cardiopalma.

Una partita al cardiopalma quella vista all' Olimpico tra Lazio e Udinese , terminata con un pareggio spettacolare per 3-3. L'incontro è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e da un finale incredibile, con gol segnati nel recupero da entrambe le squadre.

La sfida può essere idealmente divisa in due fasi distinte: un primo tempo di chiara dominazione friulana e una reazione veemente della Lazio nella ripresa. Tuttavia, gli ultimi minuti sono stati teatro di un vero e proprio caos, con occasioni da gol mancate e reti che hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi fino all'ultimo secondo. Alla fine, Sarri e Runjaic hanno dovuto accontentarsi di un punto a testa in una partita che ha offerto emozioni a non finire.

L'Udinese ha iniziato la partita con un atteggiamento più aggressivo e determinato, creando subito diverse occasioni da gol. Al 7', Gueye ha sprecato un'opportunità favorevole da pochi passi, mentre Piotrowski ha impegnato il portiere Motta con un tiro dalla distanza. La Lazio ha provato a rispondere con Noslin, che ha effettuato una lunga cavalcata sulla fascia, servendo poi Cancellieri, il cui tiro si è rivelato impreciso.

Il vantaggio ospite è arrivato al 19' grazie a una conclusione potente di Ehizibue, che ha sorpreso Motta sul primo palo. L'Udinese ha sfiorato il raddoppio con Atta, ma il suo tentativo è stato neutralizzato dal portiere. Nel corso del primo tempo, la Lazio ha faticato a costruire azioni offensive efficaci e a imporre il proprio gioco. La squadra biancoceleste è apparsa spenta e priva di idee, incapace di contrastare la superiorità dell'Udinese.

La ripresa ha visto una Lazio completamente trasformata, più aggressiva e determinata a ribaltare il risultato. Al 51', Pellegrini ha pareggiato con un tiro splendido dal limite dell'area, riaccendendo le speranze dei tifosi laziali. La Lazio ha continuato a spingere, con Isaksen che ha colpito la traversa con una giocata straordinaria e Noslin che ha sfiorato il gol. Il sorpasso è arrivato al 79' grazie a Pedro, che ha finalizzato un'azione ben orchestrata da Basic, su un'invenzione di Isaksen.

Sembrava fatta, ma l'Udinese non si è arresa e ha reagito con orgoglio. Al 77', Zaniolo ha incredibilmente sbagliato un gol a porta vuota, sprecando un'occasione d'oro per il pareggio.

Tuttavia, l'attaccante si è riscattato partecipando all'azione del 2-2 all'87', con Atta che ha ribadito in rete dopo la respinta di Motta su un tiro di Bayo. Nel recupero, la partita è diventata ancora più folle: al 93', Atta ha firmato il 2-3 su sviluppi di corner, ma al 96', la Lazio ha trovato il 3-3 con Maldini, dopo un palo di Romagnoli su cross di Isaksen.

Un finale incredibile, che ha lasciato tutti senza fiato e ha confermato la natura imprevedibile del calcio





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