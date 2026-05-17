Lazio, un derby tra l'incubo degli infortuni e i paradossi societari

La Lazio affronta il derby romano in un clima di emergenza totale, tra infortuni chiave, scelte tattiche forzate e contrasti interni tra società e allenatore.

Il clima che avvolge la Lazio in vista del prossimo derby romano non è solo teso, ma sembra quasi l'estensione naturale di una stagione caratterizzata da un'incostanza cronica e da una serie di paradossi gestionali che lasciano l'osservatore esterno più che perplesso.

Se si dovesse cercare una sintesi perfetta di quanto accaduto finora per i biancocelesti, gli eventi delle ultime ore offrirebbero il quadro ideale. Da un lato abbiamo la figura del tecnico, il cosiddetto Comandante, che ha più volte espresso posizioni nette e critiche, specialmente riguardo alla gestione arbitrale e alla programmazione del campionato; dall'altro, troviamo una società che sembra muoversi in una direzione opposta, quasi a voler smentire o neutralizzare le uscite del proprio allenatore.

Questo corto circuito comunicativo è emerso con chiarezza quando, a seguito delle lamentele del mister sulla classe arbitrale, la dirigenza ha preferito pubblicare un comunicato di supporto all'AIA, creando una dissonanza cognitiva che non aiuta certo la serenità dello spogliatoio. A complicare ulteriormente il quadro c'è la questione dell'orario di gioco.

Giocare un derby a mezzogiorno in pieno maggio, subito dopo l'amarezza di una finale di Coppa Italia persa, appare come una scelta quasi punitiva o, quanto meno, priva di qualsiasi logica sportiva o di considerazione per i tifosi. Mentre il presidente Claudio Lotito era impegnato in Senato, la Lega proponeva questo anticipo, e la Lazio si è ritrovata a dover gestire non solo l'aspetto fisico del caldo e dell'orario improbabile, ma anche l'ennesima emergenza medica che sembra essere diventata la costante di questa annata.

La sfortuna colpisce ancora una volta il reparto difensivo, dove l'assenza di Provedel è stata aggravata dall'infortunio muscolare di Edoardo Motta. Questo scenario apre le porte della Serie A a un portiere che non calpesta l'erba di un campo ufficiale dal marzo del 2024, quando militava nella Fermana.

Motta ha affrontato un percorso riabilitativo complesso per una lesione parziale del crociato, evitata l'operazione grazie a una terapia conservativa, ma lanciarlo in un derby dopo così tanto tempo è un azzardo che mette in luce la precarietà della rosa. Il reparto difensivo non è l'unico a soffrire.

Il dubbio Mario Gila aggiunge ulteriore tensione: lo spagnolo cercherà di superare i suoi problemi fisici, ma in caso di forfait si potrebbe assistere al ritorno di Samuel Gigot, un giocatore che non vede il campo ufficiale da ben 364 giorni. È un dato che spaventa: un portiere che non gioca da due anni e un difensore che non gioca da uno, entrambi potenzialmente protagonisti di una delle partite più sentite della stagione.

I ballottaggi sono numerosi e stressanti: Marusic contro Lazzari a destra, Tavares contro Pellegrini a sinistra, e a centrocampo la speranza di Dele-Bashiru di scalzare Basic. In attacco, la notizia meno sorprendente ma comunque dolorosa è il forfait di Zaccagni, reduce dal suo sesto infortunio stagionale. Questo costringe il tecnico a reinventarsi, probabilmente con Dia al centro e Noslin spostato a sinistra, lasciando l'ala destra tra Isaksen e Cancellieri.

Tutto questo scenario, fatto di dubbi, infortuni a ripetizione e scelte forzate, è lo specchio fedele di una Lazio che si ritrova nona in classifica. Una posizione che, a poche giornate dalla fine, rischia di scivolare ulteriormente verso la parte destra della graduatoria, lontano da ogni ambizione europea di alto livello.

La stagione biancoceleste si presenta così come un lungo esercizio di sopravvivenza tra l'orgoglio del tecnico e l'estetica gestionale della società, un percorso tortuoso dove l'emergenza è diventata l'unica vera certezza. Il derby non sarà dunque solo una sfida calcistica contro l'avversario cittadino, ma un test di resistenza mentale per una squadra che sembra lottare più contro se stessa e contro la sfortuna che contro gli avversari in campo.

La sintesi è completa: caos, infortuni e un'organizzazione che sembra procedere per tentativi ed errori, lasciando i tifosi in un limbo di incertezza e frustrazione





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