Lazio, via libera al tesseramento: la Commissione conferma il rispetto dei parametri finanziari

Il club biancoceleste può tornare a operare sul mercato dopo la comunicazione della Commissione indipendente che ha verificato l'indice del costo del lavoro allargato. Svolta rispetto al blocco estivo.

La Lazio ha ricevuto oggi la comunicazione ufficiale dalla Commissione indipendente incaricata di verificare l'indice del costo del lavoro allargato. Secondo i risultati trasmessi, la società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 90, comma 4, lettera A) delle Norme Organizzative Interne FIGC.

Questa notizia segna una svolta significativa rispetto alla scorsa estate, quando la Lazio aveva subito un blocco totale nelle operazioni di mercato a causa di irregolarità finanziarie. Il club, quindi, è ora libero di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, potendo tesserare nuovi giocatori senza le restrizioni precedenti.

La notizia, tuttavia, non è destinata a essere accolta positivamente da tutti i tifosi, molti dei quali stanno già manifestando dissenso verso la società a causa delle scelte recenti, come il rifiuto di sottoscrivere abbonamenti e la decisione di presenziare sugli spalti solo in trasferta e nel derby con la Roma. Per il nuovo tecnico Rino Gattuso, invece, questa apertura rappresenta un'opportunità concreta per costruire una squadra competitiva, dopo che ha già indicato al presidente e al direttore sportivo Angelo Fabiani le sue priorità in termini di rinforzi.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza biancoceleste figura quello del difensore danese Jens Jønsson, centrale del Midtjylland, che potrebbe essere il primo acquisto di una campagna di mercato che si preannuncia intensa. La società sembra aver individuato in lui un profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato, in linea con le richieste dell'allenatore calabrese.

Il via libera alle operazioni di tesseramento, quindi, consente alla Lazio di muoversi con maggiore serenità e di programmare il futuro prossimo con ambizioni rinnovate, dopo una stagione deludente conclusa con la mancata qualificazione alle coppe europee. La Commissione ha pertanto riconosciuto il rispetto dei parametri finanziari da parte del club, permettendo di archiviare le problematiche dello scorso anno e di concentrarsi sul campo e sul mercato





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