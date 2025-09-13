Lazlo, il gatto che ha ritrovato casa grazie al microchip

La storia di Lazlo, un gattoOregon si è perso ma è stato rintracciato grazie ad un microchip. Ora è tornato a casa dopo sei mesi.

Sembrava un randagio come tanti. In realtà, portava con sé un segreto invisibile, inciso sotto la pelle: un microchip che, mesi dopo, lo avrebbe riportato tra le braccia di chi lo amava. Questa è la storia di Lazlo , un gatto che ha vissuto un'odissea durata sei mesi e che ha dimostrato quanto un piccolo gesto possa cambiare un destino. Una vita sospesa in una stanza d'albergo Lazlo è arrivato alla Rogue Valley Humane Society, in Oregon , insieme a un altro gatto.

L'uomo che li ha consegnati ha detto che si chiamava Blackbarry e che lo aveva preso con sé dopo la morte di un anziano suo vicino di casa, ma che la stanza d'albergo dove si era ritrovato ad abitare non era il posto giusto per due felini. Così, nella speranza di un futuro migliore, ha rinunciato alla loro proprietà, affidandoli al rifugio. Il segreto Come da prassi, i volontari hanno passato il lettore di microchip sul corpo di Blackbarry. Sono serviti due passaggi per rivelare una sorpresa: non era un randagio, in realtà si chiamava Lazlo e aveva un microchip abbinato a un numero di telefono attivo. Da qualche parte, qualcuno lo stava cercando. Qualcuno che non aveva mai smesso di sperare. Una telefonata ha rimesso insieme i pezzi: il gatto apparteneva a una famiglia e il messaggio è arrivato fino all'ex marito della donna registrata. Quando ha saputo la notizia, l'uomo è stato descritto come “al settimo cielo”. In appena due giorni, i due si sono ritrovati. Una fuga nel vento Lazlo era scomparso mesi prima, quando una tempesta di vento aveva spalancato la porta di casa. Un attimo di distrazione e il gatto di appartamento si era perso nel mondo esterno, senza bussola né direzione. Il suo umano lo aveva cercato a lungo, temendo infine il peggio: un incidente, una ferita fatale, la solitudine. Poi deve esser stato accolto da qualcuno, arrivando così fino all'uomo che lo ha ceduto al rifugio per problemi abitativi. Ma la sua famiglia d'origine non ha mai smesso di cercarlo. Ritorno a casa Quando finalmente è rientrato, Lazlo non ha perso tempo. In meno di un'ora aveva già ritrovato la sua ciotola preferita, aveva perlustrato ogni angolo per accertarsi che tutto fosse al suo posto e, come se il tempo non fosse mai passato, si è addormentato in grembo al suo proprietario. La notte l'ha trascorsa nel letto, come aveva sempre fatto. In appena 24 ore era tornato alla normalità. I volontari avevano scoperto sul suo collo una piccola ferita. Nulla che non potesse essere curato con antibiotici e qualche attenzione. Ma il ritorno a casa ha fatto il resto: amore, coperte calde e un umano che non ha mai smesso di sperare. “Non capita spesso che i gatti tornino ai loro proprietari”, ha spiegato la direttrice Margaret Varner. “Per questo questa storia ci scalda il cuore. Abbiamo fatto il nostro lavoro in modo scrupoloso, e ne è valsa la pena”





