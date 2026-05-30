Le 30mila e-mail su Andrea e Epstein consegnate a Buckingham Palace nel 2020

Un archivio di trentamila e-mail che documentano le transazioni finanziarie contestate dell'ex principe Andrea con Jeffrey Epstein è stato consegnato a Buckingham Palace nel 2020, durante il regno della regina Elisabetta II, come emerso da sentenze dell'Alta Corte. L'episodio solleva nuove domande sul ruolo della monarchia nella gestione degli scandali reali.

Nel 2020, un consistente archivio di trentamila e-mail è stato consegnato a Buckingham Palace , specificamente al Lord Ciambellano , la più alta carica della Casa Reale.

Questi documenti, emersi durante il regno della regina Elisabetta II, riguardano le controverse transazioni finanziarie dell'ex principe Andrea, duca di York, e i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. L'archivio è stato formalmente menzionato in una sentenza dell'Alta Corte dell'aprile 2021, che faceva riferimento a una "copia dell'archivio" fornita al Lord Ciambellano nel maggio 2020.

Un'ulteriore sentenza del giugno 2022 ha confermato che le e-mail erano state "consegnate a Buckingham Palace" il 10 luglio 2020, quando la carica di Lord Ciambellano era ricoperta da Lord Peel. Tale ruolo include la supervisione della condotta e degli affari generali della Casa Reale. Buckingham Palace, interpellata, ha dichiarato di non poter rilasciare commenti poiché è in corso un'indagine di polizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor (nome reale del principe Andrea).

Dopo l'arresto dell'ex principe con l'accusa di abuso d'ufficio, la polizia della Thames Valley ha invitato chiunque avesse informazioni a farsi avanti. Le e-mail sono particolarmente rilevanti perché fanno riferimento a un periodo di intensa attività finanziaria del duca di York con i Rowland e la Banque Havilland, successivamente sanzionate dal Regno Unito e dall'UE per comportamenti illeciti. Sotto il regno di re Carlo III, l'atteggiamento verso l'ex principe è diventato più severo, culminato nella revoca dei suoi titoli reali.

Il re ha dichiarato: "La legge deve fare il suo corso", dopo l'arresto di Mountbatten-Windsor, che ha sempre negato di aver tratto vantaggio personale dal suo ruolo di inviato commerciale





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