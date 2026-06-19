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Le arbitre statunitensi dimostrano la loro preparazione atletica e psicologica nel Mondiale 2026

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Le arbitre statunitensi dimostrano la loro preparazione atletica e psicologica nel Mondiale 2026
Mondiali 2026ArbitriDonne
📆6/19/2026 9:23 AM
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Le tre donne hanno diretto la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica con assoluta serietà e rispetto per le regole del gioco. La loro presenza sul campo di Atlanta ha aggiunto un ulteriore e profondo significato extra-sportivo alla giornata.

Le arbitre statunitensi Tori Penso, Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt hanno diretto in modo impeccabile la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 .

Le tre donne hanno dimostrato una preparazione atletica e psicologica superiore rispetto ai loro colleghi maschi, gestendo il Var con assoluta rapidità e mantenendo un dialogo fermo ma rispettoso con i giocatori. La presenza delle donne sul campo di Atlanta ha aggiunto un ulteriore e profondo significato extra-sportivo alla giornata. Le tre arbitre statunitensi hanno dimostrato di essere professioniste di massimo livello, gestendo la partita con assoluta serietà e rispetto per le regole del gioco.

La loro designazione è stata accompagnata da un messaggio di speranza e cambiamento per il mondo del calcio, che è stato dominato per troppo tempo dai maschi. Le tre donne hanno dimostrato che anche le donne possono essere arbitri di massimo livello e che il calcio non è più un mondo esclusivamente maschile. La loro presenza sul campo di Atlanta è stata un passo importante verso la parità di genere nel mondo del calcio

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