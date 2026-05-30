Le aziende dei chip entrano nel Trillion Dollar Club: l'IA guida la crescita

Il settore dei semiconduttori festeggia un traguardo storico: a maggio tre grandi aziende - Samsung, SK Hynix e Micron - entrano nel club delle società con capitalizzazione superiore a mille miliardi di dollari, spinte dalla domanda di intelligenza artificiale. Il Philadelphia Semiconductor Index registra il miglior rendimento dal 1999.

Il 2023 si sta rivelando un anno straordinario per il settore dei semiconduttori. Mentre il blocco nello Stretto di Hormuz continua a tenere in apprensione governi e banche centrali, alimentando l'inflazione e rallentando la crescita economica, il mondo della finanza e della tecnologia celebra un traguardo senza precedenti.

Mai prima d'ora, dall'era delle dotcom all'inizio del millennio, i titoli azionari delle aziende produttrici di microchip avevano registrato un avvio d'anno così brillante. A maggio, tre giganti del settore - Samsung, SK Hynix e Micron - sono entrati a far parte del prestigioso Trillion Dollar Club, l'élite delle società con una capitalizzazione di mercato pari o superiore a mille miliardi di dollari. Questo ingresso segna un punto di svolta per l'industria tecnologica e finanziaria.

L'entusiasmo per l'intelligenza artificiale (IA) è il motore principale di questa crescita esplosiva. La domanda di semiconduttori sempre più potenti e specializzati, in particolare i chip di memoria e di elaborazione grafica, è in costante aumento. Le Big Tech, come Meta, Alphabet, Amazon e Microsoft, hanno già stanziato complessivamente 725 miliardi di dollari per data center e infrastrutture fisiche necessarie a sostenere l'era dell'IA.

Questo investimento massiccio ha spinto al rialzo i prezzi delle azioni di aziende come Nvidia, che da sola ha raggiunto una capitalizzazione di oltre 5 trilioni di dollari, superando il PIL di Germania e Regno Unito. Ma non solo Nvidia: anche altre società, come Intel, AMD e Arm, hanno registrato performance straordinarie, con guadagni percentuali a due o tre cifre.

Il Trillion Dollar Club, un tempo dominato solo dalle Big Tech e da colossi come Apple, Amazon, Microsoft, Tesla e Aramco, ora vede la presenza di sei aziende legate ai semiconduttori. Questo spostamento degli equilibri di mercato è la prova di come i chip stiano diventando sempre più strategici non solo sul piano industriale e politico, ma anche su quello finanziario.

Il Philadelphia Semiconductor Index, indice di riferimento del settore, è sulla buona strada per registrare il suo più alto rendimento annuale dal 1999, guadagnando oltre 5.000 miliardi di dollari in valore di mercato negli ultimi due mesi. La domanda di chip, alimentata dalla corsa all'IA, non mostra segni di rallentamento.

Secondo gli esperti della Bank of America, questa tendenza potrebbe continuare, portando altre aziende, come i laboratori di IA OpenAI e Anthropic, a entrare nel club quando si quoteranno in borsa. L'attenzione del mercato si è spostata dai tradizionali processori ai chip di immagine e di memoria, perché, con l'aumentare della potenza dei processori AI, cresce anche la necessità di memoria ad alte prestazioni.

Questa evoluzione sta ridefinendo il panorama dell'industria dei semiconduttori e promette di mantenere alto l'interesse degli investitori per gli anni a venire





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