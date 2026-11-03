Le Baccanti di Terzopoulos a Modena: Dioniso e Penteo nello Storchi

Theodoros Terzopoulos porta Le Baccanti allo Storchi di Modena. Una rilettura politica del testo euripideo con Roberto Latini e Marco Cacciola nel cast principale.

Il regista greco Theodoros Terzopoulos, ottantuno anni, affronta per la settima volta nella sua carriera l'ultima opera di Euripide, " Le Baccanti", al Teatro Storchi di Modena. Questa produzione, firmata da Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale e Attis Theatre Company, chiude le anteprime nei siti archeologici di Pompei e Ostia Antica approdando al teatro all'italiana.

La visione geometrica e cromatica dello spettacolo

Terzopoulos mantiene una costruzione scenica rigorosamente geometrica, definita apollinea dal regista stesso che si considera discepolo di Dioniso. La dominanza cromatica si articola esclusivamente su bianco, nero e rosso, creando un contrasto visivo netto. Uno spazio circolare, marcato sul palco da un piano bianco circondato da anfibi, rappresenta la città di Tebe sotto il controllo militare. A questo si giustappone la dimensione verticale, sottolineata da decine di sacche di sangue sospese, che evoca la collina del potere monarchico e il monte Citerone.

Also read Vavassori spacca il Vicenza, 3-1 del Palermo: Inzaghi sempre in vetta, a +6 dal Modena

Dioniso uomo e il conflitto con Penteo

Al centro della scena riposa Cadmo, interpretato da Enzo Vetrano, ex re di Tebe e nonno dell'attuale sovrano Penteo, interpretato da Marco Cacciola. Il nuovo re ha commesso un delitto morale non riconoscendo come dio suo cugino Dioniso, nato da Zeus e Semele. Il dio, incarnato in forma umana da Roberto Latini, avvia la tragedia inducendo la follia nelle donne tebane. Latini interpreta il personaggio con misura e salda potenza maschile, lontano dalla tradizione ermafrodita, presentandosi come un rifugiato dopo aver vagato per i paesi.

Attualità politica e musiche originali

La regia iper-attualizza il testo collegando il viaggio di Dioniso alle zone di guerra del Medio Oriente e alle coste del Mediterraneo, come Creta o Lampedusa. Le musiche originali di Panagiotis Velianitis, con sonorità mediorientali, accompagnano tutti i cento minuti dello spettacolo. Il dio-uomo illegale chiede identità contro l'autoritarismo di Penteo, che indossa una divisa nera da militare o agente dell'ICE. Due vecchi saggi, Tiresia interpretato da Stefano Randisi e lo stesso Cadmo, cercano di convincere il re a dare cittadinanza al dio, ma Penteo reagisce ordinando l'arresto del sobillatore.

Advertisement

Il coro e la fisicità della recitazione

Terzopoulos utilizza intensamente il coro per sottolineare l'evoluzione dello scontro, evitando il dramma psicologico tradizionale. Il gruppo di interpreti realizza un continuum ritmico di espettorazione di fiato attraverso bombole di ossigeno alimentate alla teca centrale. I vestiti neri striati di rosso-sangue e la coreografia muscolare vibrante, paragonabile a una sorta di haka aborigena, restituiscono il respiro arcaico. Questa invenzione fisica è considerata l'aspetto più interessante della messa in scena.

Critiche alla rigidità e al classicismo

Nonostante la suggestione della scena fissa senza evoluzione cromatica o figurativa, la recitazione appare talvolta troppo declamata e priva di sfumature. I corifei Paolo Musio e Gemma Carbone, i messaggeri Giulio Germano Cervi e Marco Ancarola, e Agave interpretata da Alvia Reale, sono al servizio di questa scelta anti-psicologica. La traduzione di Sanguineti contribuisce a mantenere un registro rigidamente classicheggiante, alternando penetrazione fascinosa a rigidità stilistica che alcuni critici potrebbero trovare sacrificatoria rispetto alla complessità originale di Euripide.