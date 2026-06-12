Le banche centrali alzano i tassi per fermare l'inflazione: meccanismi e criticità

Analisi del ruolo delle banche centrali nella lotta all'inflazione attraverso la politica dei tassi di interesse. Spiegazione dei meccanismi di trasmissione, degli effetti su mutui e prestiti, e delle sfide nell'ottenere un atterraggio morbido dell'economia senza cadere in recessione.

Le banche centrali utilizzano la strategia dei tassi di interesse per combattere l'inflazione, un meccanismo collaudato ma impopolare a causa dei suoi effetti sui mutui e sull'economia reale.

L'attuale pressione inflazionistica è stata aggravata dalla guerra in Medio Oriente, che ha interrotto le forniture energetiche dai paesi del Golfo Persico, facendo salire i prezzi dell'energia. L'obiettivo delle banche centrali ora è evitare che questo rincario energetico si diffonda ad altri settori, poiché l'energia è un fattore produttivo trasversale. La gestione dei tassi di interesse rappresenta lo strumento principale per influenzare l'andamento dei prezzi.

I tassi sono il costo del denaro: determinano gli interess sui mutui per l'acquisto di casa, sui prestiti alle imprese per investimenti, e sulle rate per l'acquisto di beni di consumo. Le banche commerciali fissano i propri tassi in base ai tassi di mercato, che a loro volta sono guidati dai tassi di riferimento stabiliti dalle banche centrali. Se le banche centrali alzano i tassi, quelli di mercato salgono; se li abbassano, seguono la stessa direzione.

Le banche centrali sono istituzioni pubbliche che emettono la moneta e definiscono la politica monetaria. Ogni area monetaria ha la sua banca centrale: l'Eurozona ha la Banca Centrale Europea, gli Stati Uniti la Federal Reserve, il Regno Unito la Banca d'Inghilterra, ecc. Il loro obiettivo primario è la stabilità dei prezzi, intervenendo quando l'inflazione si discosta da un livello ritenuto sano, intorno al 2%. Questo target è esplicitamente indicato nello statuto della BCE.

Quando le banche centrali aumentano i tassi di riferimento, l'obiettivo è far salire anche i tassi applicati dalle banche commerciali su mutui e prestiti. Tassi più alti rendono gli investimenti e i consumi meno convenienti: un mutuo per una casa, un prestito per un'auto o un finanziamento per un'impresa diventano più costosi. Di conseguenza, consumatori e imprese tendono a rimandare gli investimenti, provocando un rallentamento dell'attività economica e, in ultima analisi, una moderazione dell'inflazione.

Si compra meno, si investe meno e la domanda aggregata si indebolisce, riducendo la pressione sui prezzi. Un esempio chiarificatore è il mercato immobiliare: se i mutui sono più cari, calano gli acquisti di case, si riducono gli ordini per ristrutturazioni, meno operai sono impiegati nell'edilizia, la disoccupazione cresce e la spesa complessiva diminuisce. Questo frena l'economia.

In un contesto di domanda più debole, i venditori sono costretti a non aumentare i prezzi o ad abbassarli per incentivare le vendite, fermando così la crescita dei prezzi. Tuttavia, l'aumento dei tassi è una misura controversa perché, mentre l'inflazione già pesa sui bilanci delle famiglie e delle imprese, il costo del credito sale ulteriormente. Il rincaro dei mutui è mal tollerato sia da chi cerca di acquistare un'abitazione sia da chi ha already un mutuo a tasso variabile.

Inoltre, i rialzi dei tassi sono criticati dalla politica per il loro effetto frenante sulla crescita economica: se l'economia rallenta, i governi possono perdere consenso, anche se la responsabilità non è loro. Per proteggere le banche centrali da influenze politiche, nelle economie moderne esse godono di indipendenza: senza di essa, il rischio è che, per una crescita politica a tutti i costi, si generi un'inflazione insostenibile che danneggia i cittadini.

Infine, l'aumento dei tassi è una strategia rischiosa perché le banche centrali devono calibrare l'entità degli aumenti per fermare l'inflazione senza causare una recessione. Gli effetti di una variazione dei tassi si manifestano dopo mesi e mancano indicatori precoci affidabili, rendendo questa missione un equilibrio estremamente delicato





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