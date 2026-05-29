Le Bandiere verdi di Legambiente: un riconoscimento per la cura del territorio

Legambiente ha assegnato 19 Bandiere verdi a progetti che rispettano la natura e la sostenibilità alpina. Le Bandiere nere, invece, sono state assegnate a interventi edilizi e infrastrutturali giudicati aggressivi e poco attenti ai fragili equilibri della natura.

La cura del territorio non è un concetto astratto, ma ha il volto delle persone che scelgono di restare, di investire e di proteggerlo. Le Bandiere verdi assegnate quest'anno sono 19, seguite da vicino dal Trentino-Alto Adige, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Valle d'Aosta e dal Veneto.

Queste aree sono state premiate per la capacità di creare progetti che rispettano la natura. Le Bandiere nere, invece, sono state assegnate a interventi edilizi e infrastrutturali giudicati aggressivi, speculativi e poco attenti ai fragili equilibri della natura. Le regioni più colpite dalle segnalazioni negative sono nuovamente il Trentino-Alto Adige, che guida questa classifica negativa, seguito dal Friuli-Venezia Giulia, dal Piemonte e dal Veneto. La sostenibilità alpina passa anche attraverso l'inclusione sociale e il turismo lento.

In Lombardia, offre una nuova possibilità di vita a persone in situazioni di fragilità, inserendole in attività lavorative legate alla cura del territorio bergamasco. Poco più in là, a Chiuro, in provincia di Sondrio, la comunità si è mobilitata per proteggere la quiete dei cervi durante la delicata stagione degli amori. Nel Veneto montano, invece, invita i passanti a rallentare il passo e a contemplare la magnificenza delle vette attraverso un percorso artistico e paesaggistico integrato nella natura.

In Valle d'Aosta, la cooperativa artigianale Les Tisserands, da oltre mezzo secolo, custodisce l'antica arte della tessitura del Drap, un tessuto tipico caldo e resistente. Le Bandiere verdi sono un riconoscimento importante per le comunità che scelgono di proteggere e rispettare la natura. Sono un segno di speranza per il futuro del pianeta e un invito a riflettere su quale impronta si vuole lasciare sulle nostre montagne





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