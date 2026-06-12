Le borse sottomarine: il trend più chic dell'estate 2026

Le borse sottomarine sono il trend più chic dell'estate 2026. Dei veri accessori scultura che elevano il look con ironia, l'armadio estivo si trasforma in uno scrigno di tesori. L'asfalto cittadino cede il passo a una battigia immaginaria, dove l'eccessorio diventa un piccolo talismano tattile da esibire con orgoglio. In un perfetto compromesso tra l'eleganza leggera della stagione calda, e la stravaganza di un sogno vissuto a occhi aperti con le borse con le perline tornano di moda nell'Estate 2026, tra nostalgia d'infanzia e lusso da passerella.

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