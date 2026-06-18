Le campagne moda Pre Fall 2026: da Bottega Veneta a Louis Vuitton, una sinfonia di stile

Un viaggio tra le più belle pubblicità della mezza stagione, firmate dai grandi direttori creativi, tra città e natura.

La stagione Pre Fall 2026 si apre con un sipario di moda che sembra più un film d'autore che una semplice presentazione di abiti. I grandi direttori creativi hanno trasformato le campagne pubblicitarie in racconti visivi, dove il guardaroba di transizione smette di essere un intermezzo e diventa specchio di un'eleganza colta e dinamica.

Da Bottega Veneta a Alexander McQueen, passando per Balenciaga e Loewe, ogni maison ha tracciato una mappa geografica del bello, muovendosi con disinvoltura tra gli echi di fine estate e le prime brezze autunnali. Le immagini catturano l'istante esatto in cui l'estate cede il passo ai brividi di settembre, in un viaggio che va dall'asfalto cittadino alla natura più selvaggia. In questo scenario, i creativi orchestrano una sinfonia di contrasti materici e cromatici.

Tessono i nuovi linguaggi della moda, utilizzando i tessuti più contesi del momento, come il jacquard e le pelli pregiate. Louis Vuitton, per celebrare i 130 anni del suo monogramma, ha lanciato una nuova trama estetica: la tela Monogram Emblème, un motivo tanto chic quanto attuale, esaltato da scatti still life con luce bianchissima. Le borse Alma, Speedy, Neverfull e Side Trunk diventano protagoniste, con il nuovo jacquard pronto a colonizzare il guardaroba di fine estate.

Il messaggio è chiaro: il passato è un archivio vivo, che la maison ama esplorare con l'audacia di un sarto d'avanguardia. Loewe affida la sua campagna Pre Fall 2026 alla fotografa Talia Chetrit, che sull'isola di Tenerife prosegue il nuovo linguaggio creativo definito da Lazaro Hernandez e Jack McCollough. Le immagini uniscono sensualità, spontaneità e una forte connessione con il paesaggio.

La palette di tonalità naturali - ocra, righe tono su tono, grigio fumo, rosa cipria e azzurro tenue - esalta il momento in cui il calore dell'estate si attenua. La luce flou sfuma i contorni, delineando la cornice perfetta per una collezione che è emblema sofisticato di modernità urbana.

Anche Balenciaga e Alexander McQueen hanno presentato campagne che giocano sul confine tra realtà e finzione, con registi che invitano la troupe a continuare a riprendere la vita che scorre attorno al set, celebrando l'energia delle città e la creatività collettiva. In ogni scatto, l'abito e l'accessorio diventano l'alfabeto di una nuova narrazione, pronta per il rientro in città a settembre





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