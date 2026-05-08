Le città di pianura di Sossai vince gli Oscar

Il film racconta la vita di due cinquantenni della pianura veneta, Carlobianchi e Doriano, che si ritrovano in una notte vagando da un bar all’altro alla ricerca dell’ultimo bicchiere che non arriva mai. Durante il viaggio incontrano Giulio, un giovane studente di architettura con qualche problema relazionale. I tre finiscono in macchina insieme e attraversano la pianura, parlando e non succedendo quasi niente. Alla fine sembra succedere tutto quello che conta.

Le città di pianura di Francesco Sossai ha portato a casa otto statuette su sedici nomination. Paolo Sorrentino, con La Grazia e quattordici candidature, è uscito a mani vuote.

Il risultato ha sorpreso tutti tranne forse chi il film lo aveva già visto: distribuito da una casa indipendente, uscito in sala a ottobre quasi in silenzio, 270 mila spettatori costruiti bicchiere dopo bicchiere grazie al passaparola. Un caso, nel senso più letterale del termine: qualcosa che non si pianifica e non si spiega del tutto nemmeno dopo. Il film è su MUBI, e questo fine settimana torna al cinema.

Il film è questo: Carlobianchi e Doriano sono due cinquantenni della pianura veneta, spiantati, ironici, fedeli a se stessi con una costanza che il mondo circostante ha smesso da tempo di considerare una virtù. Una notte, vagando da un bar all'altro nella speranza dell'ultimo bicchiere che non arriva mai, incontrano Giulio, giovane studente di architettura un po' rigido e con qualche problema relazionale. I tre finiscono in macchina insieme, attraversano la pianura, parlano.

Non succede quasi niente, ed è lì il bello, perché alla fine sembra succedere tutto quello che conta. Trentasette anni, nato a Feltre, già passato per Cannes con il suo primo film, Sossai ha costruito la sceneggiatura leggendo la letteratura veneta contemporanea: Trevisan, Parise, Zanzotto. E il Gianni Celati di Narratori delle pianure, con quel principio di cominciare i racconti non dicendo «io» ma dicendo «qui»: dal luogo prima che dai personaggi.

La pianura veneta del film non è quella da cartolina di Venezia, ma sono le strade statali, le rotonde, i capannoni, i bar con le luci accese a mezzanotte. È l’Italia che era lì nel 2008 quando tutto si è fermato, e da allora è rimasta ferma anche lei. Sergio Romano, che interpreta Carlobianchi, è un bravo attore di teatro, poco conosciuto al grande pubblico. Prima candidatura ai David, primo David.

Pierpaolo Capovilla, che interpreta l’amico Doriano, è il frontman de Il Teatro degli Orrori: non aveva mai avuto un ruolo da protagonista al cinema. Filippo Scotti, Giulio, era già stato diretto da Sorrentino in È stata la mano di Dio. Sossai li ha scelti seguendo le voci prima che i volti, e sul grande schermo questo terzetto forma un’alchimia incredibile.

Tra le location c’è il Memoriale Brion di Altivole, il cimitero progettato da Carlo Scarpa — uno dei capolavori dell’architettura italiana del Novecento, che nella pianura trevigiana se ne sta quasi nascosto, visitato da pochi. Venezia è la destinazione dichiarata, ma non ci arrivano mai. La pianura è tutto il resto: strade statali, capannoni, buio, remote trattorie, qualche luce. Carlobianchi e Doriano sono due personaggi umanissimi per i quali non c’è redenzione, ma solo grande tenerezza.

Non imparano niente, non cambiano, non si salvano. In un cinema sempre più scritto per l’algoritmo - dove il personaggio cresce, supera il trauma, trova la luce - loro restano esattamente quello che sono: due cinquantenni con qualche problema di alcolismo, due ex operai che il mondo considera perdenti. Forse è questo che funziona. O forse è più semplice: in ogni provincia italiana esiste un bar con le luci accese fino a tardi, e qualcuno dentro che aspetta l’ultimo bicchiere





VanityFairIt / 🏆 14. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Francesco Sossai Oscar Cannes Cinema Italiano Pianura Veneta Carlo Scarpa Memoriale Brion Alcolismo Passaparola Bar Con Le Luci Accese

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ai David Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista, migliore regia a Francesco SossaiValeria Golino: 'Spero che sul cinema italiano possa esserci una discussione seria'. Matilda De Angelis: 'Dobbiamo riportare il cinema a essere puro, politico, sociale'.

Read more »

I vincitori dei David di DonatelloIl film più premiato è stato “Le città di pianura” di Francesco Sossai, che ha vinto otto premi, compresi quelli più importanti

Read more »

'Le città di pianura', il film che ha sbancato i David di Donatello è disponibile su Mediaset InfinityVincitore in otto categorie, è possibile noleggiare la pellicola di Francesco Sossai

Read more »

Francesco Sossai: 'Noi, la nuova generazione che racconta l'Italia di oggi''Mi piace rappresentare una generazione che sta nascendo e si sta imponendo con racconti sul Paese che diano la possibilità di vedersi, di riflettere e anche di ridere come ci hanno insegnato i grandi maestri del cinema della commedia all'italiana.

Read more »