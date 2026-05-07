Le Complesse Dinamiche Interne della Repubblica Islamica: Tra Pragmatismo e Intransigenza

Un'analisi dettagliata sulle lotte di potere all'interno del regime iraniano, focalizzandosi sul conflitto tra la necessità di sbloccare l'economia e l'ostruzionismo delle fazioni ultraconservatrici.

Alex Vatanka, esperto analista presso il Middle East Institute di Washington, offre una prospettiva lucida e penetrante sulle fratture che attraversano l'attuale regime iraniano. Il punto fondamentale da comprendere è che, nonostante le aspre lotte fratricide tra le diverse fazioni che lottano per il controllo del potere, esiste un denominatore comune imprescindibile: la volontà condivisa di garantire la sopravvivenza della Repubblica islamica.

Teheran è pienamente consapevole che l'intersezione tra l'isolamento diplomatico, l'impatto devastante delle sanzioni economiche e le crescenti difficoltà interne ha reso il tessuto sociale e politico del paese estremamente fragile. In questo scenario di precarietà, l'idea di un accordo con gli Stati Uniti d'America non è più vista solo come un'opzione diplomatica, ma come una necessità strategica per alleviare la pressione interna.

Tuttavia, la realizzazione di un simile patto dipende interamente da come esso venga presentato all'opinione pubblica e alle élite, affinché non venga percepito come un cedimento o una capitolazione davanti al nemico. L'élite al potere a Teheran non è divisa in modo semplicistico, come spesso suggerito dagli osservatori occidentali. Non vi è, di fatto, una spaccatura insanabile sulla necessità di ridurre la pressione economica qualora si aprisse una finestra diplomatica credibile e concreta.

Gran parte del sistema riconosce che l'economia è in ginocchio e che le sanzioni stanno erodendo le basi del consenso. La vera divergenza riguarda invece le modalità di attuazione: quanto spazio concedere ai compromessi, con quale tempistica muoversi e, soprattutto, come blindare l'accordo per evitare che venga etichettato come una resa.

In questo contesto emergono le figure degli ultraconservatori, che pur non rappresentando la maggioranza del sistema e godendo di un sostegno popolare stimato sotto il dieci per cento, possiedono una capacità di influenza sproporzionata. Queste figure, guidate da personalità come Saeed Jalili, l'ex negoziatore nucleare noto per la sua rigidità, hanno costruito la propria identità politica sulla resistenza totale a ogni forma di compromesso con l'Occidente.

Attorno a Jalili si è consolidato il Fronte Paydari, un partito ultraconservatore che, pur essendo poco noto a livello internazionale, esercita un potere di veto significativo all'interno delle istituzioni iraniane. La forza di questa corrente intransigente non risiede nel numero, ma nella loro capacità di manipolare l'estetica della rivoluzione.

Attraverso il controllo di piattaforme mediatiche strategiche e legami con gruppi di pressione aggressivi che operano nelle piazze, gli ultraconservatori sono in grado di trasformare ogni atto diplomatico in un processo di lealtà ideologica. Figure come Mahmoud Nabavian, Morteza Aghatehrani e Hamid Rasai utilizzano l'accusa di tradimento come arma politica per neutralizzare i rivali. Per loro, negoziare non è un'operazione di governo, ma un peccato contro la rivoluzione e un insulto al sacrificio dei martiri.

Questa dinamica è evidente nel caso di Mohammad Ghalibaf: nonostante sia un ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie e un uomo profondamente radicato nel sistema, egli non è immune alle accuse di tradimento quando si interfaccia con i diplomatici americani. Ciò dimostra che l'obiettivo degli ultraconservatori non è la purezza ideologica in sé, ma l'uso della diplomazia come strumento per minare la rilevanza politica degli avversari e mantenere il proprio controllo sul corso degli eventi.

Saeed Jalili, in particolare, ha cercato di posizionarsi come il custode di un percorso rivoluzionario incontaminato, preferendo richieste massimaliste a soluzioni pragmatiche durante i suoi anni di negoziazione. La creazione di quello che lui stesso definisce un governo ombra è stata interpretata dai suoi critici come un tentativo deliberato di ostruzionismo, volto a bloccare qualsiasi evoluzione che potesse portare a un riavvicinamento con Washington. In definitiva, il regime iraniano si muove in un equilibrio precario.

Quando la resistenza è vista come l'unica via per la sopravvivenza, il sistema resiste; quando il dialogo diventa l'unico strumento per evitare il collasso, il sistema dialoga. Tuttavia, con una scena interna sempre più fragile, l'ostruzionismo di una fazione che etichetta ogni interlocutore come traditore rischia di trasformarsi da asset a peso insostenibile, mettendo a rischio proprio quella sopravvivenza che tutte le fazioni dichiarano di voler proteggere





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