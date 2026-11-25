Leonardo Bove e Sofia Donadio parlano del rogo a Le Constellation, 41 vittime. La loro testimonianza svela le cause e il difficile percorso di recupero post-ospedale.

La drammatica notte di Capodanno a Crans-Montana che ha causato 41 vittime nel locale Le Constellation è tornata al centro dell'attenzione pubblica grazie alle dirette testimonianze dei sopravvissuti. Leonardo Bove e Sofia Donadio sono intervenuti nello studio di Dentro la Notizia , condotto da Gianluigi Nuzzi, il martedì 24 novembre, per condividere i loro ricordi e garantire che la verità sui fatti non venisse dimenticata.

Dettagli tecnici e criticità strutturali

Il racconto dei due giovani ha messo in luce gravi criticità tecniche e gestionali che hanno aggravato le conseguenze dell'incendio. Leonardo Bove ha sottolineato come la tragedia fosse teoricamente evitabile con controlli più rigorosi e materiali di costruzione adeguati alla categoria del locale. Ha espresso profonda riflessione sul fatto che misure preventive avrebbero potuto impedire lo scoppio di un incendio di tale portata e intensità, suggerendo una negligenza nelle norme di sicurezza.

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Sofia Donadio ha invece descritto nel dettaglio i tentativi di fuga all'interno della discoteca. Ha riferito di aver trovato una porta vicina al punto di origine del fuoco bloccata da una catena e un lucchetto sul maniglione antipanico, rendendo impossibile l'uscita immediata. Questa informazione evidenzia un grave malfunzionamento o una chiusura illegale delle uscite di emergenza, fattore cruciale nelle statistiche di sicurezza degli eventi pubblici.

Il percorso psicologico e fisico del recupero

La ricostruzione non si è limitata alla notte del disastro, ma ha coperto il lungo e faticoso percorso di riabilitazione seguito nei mesi successivi. Leonardo Bove ha raccontato il risveglio dal coma avvenuto alla fine di gennaio e la sua delusione nel prevedere un ritorno a casa entro due mesi. La realtà si è rivelata molto più complessa, costringendolo a una degenza ospedaliera che si è protratta fino al 17 luglio, quando è stato dimesso come penultimo paziente a lasciare la struttura.

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La componente emotiva del recupero è stata analizzata da Sofia Donadio con grande sensibilità. Ha descritto lo strazio di vedere la propria famiglia in ospedale, che cercava di nascondere la propria sofferenza per non aggravare il suo stato psicologico. Il primo abbraccio con la madre, avvenuto circa due mesi dopo la tragedia, è stato segnato da un'esplosione di pianto, simboleggiando il peso emotivo che il trauma continua a portare nei sopravvissuti.

Le cicatrici invisibili e la pubblicazione del libro

Un aspetto centrale dell'intervista ha riguardato la visibilità delle ferite interiori e fisiche dei sopravvissuti. Sofia Donadio ha spiegato la decisione di mostrare pubblicamente le cicatrici non immediatamente visibili sulla schiena, nonostante il viso fosse rimasto integro. Ha voluto sfatare l'idea errata che la ripresa fisica comportasse automaticamente il superamento del dolore, invitando la società a riconoscere che la sofferenza persiste anche dopo la dimissione dall'ospedale.

Questa volontà di denuncia e condivisione è stata cristallizzata anche nella pubblicazione del libro Quando la notte finisce , edito da Piemme e disponibile dal 24 novembre. L'opera è firmata da Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, insieme al giornalista Ivan Zazzaroni. Il testo rappresenta un tentativo collettivo di elaborare il trauma e mantenere alta l'attenzione sulle conseguenze a lungo termine di disastri come quello avvenuto a Le Constellation.