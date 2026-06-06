Le conversazioni online su Roberto Vannacci e la sua posizione filorussa: analisi del sentiment digitale

Uno studio analizza le conversazioni sui social media riguardanti Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, rivelando una forte associazione con posizioni filorusse sul conflitto in Ucraina. I dati mostrano un sentiment prevalentemente negativo (56%) tra gli utenti, con picchi critici in coincidenza con dichiarazioni pubbliche e copertura mediatica. L'analisi evidenzia anche la crescita del movimento tra i giovani in alcune regioni italiane.

Solo negli ultimi trenta giorni nelle conversazioni su X, una delle piattaforme più esposte ai conflitti cognitivi da parte dei gruppi di cyber-incursori che hanno compreso l'importanza della manipolazione dell' opinione pubblica digitale, il nome di Roberto Vannacci , leader di Futuro Nazionale , è sempre più associato a una posizione fortemente filorussa, in particolare per quanto riguarda il conflitto tra la Russia e l' Ucraina .

Monitorando il parlato sviluppatosi sul social media, è stato possibile censire i volumi di questa attenzione digitale che ha coinvolto complessivamente ben 10.161 account che hanno pubblicato in totale 25.839 post che a loro volta hanno generato un volume complessivo 27.746 interazioni. Ma, sempre a proposito delle conversazioni innescate dal nome Vannacci c'è anche da evidenziare un componente qualitativa dei dati: infatti, le menzioni rivelano un sentiment prevalentemente negativo.

Nella panoramica del sentiment, ricordiamolo che registra l'atteggiamento degli utenti rispetto a un tema, prevale una propensione negativa che arriva al 56% di tutti i contenuti raccolti. C'è un 41% di utenti che hanno espresso un atteggiamento neutro e, al contempo, solo il 3% degli utenti ha invece manifestato un atteggiamento positivo.

In modo particolare, scendendo nelle profondità della mappa composta dagli account, influencer e amplificatori del parlato, è possibile comprendere quanto i picchi del sentiment negativo coincidano con le dichiarazioni pubbliche di Vannacci o con la copertura mediatica, suggerendo quanto il messaggio filo-russo di Roberto Vannacci sia un punto critico per il dibattito digitale. Infatti, le piattaforme che discutono del conflitto tra Russia e Ucraina mostrano una quota significativa di sentimenti negativi del 59,2%.

Queste includono le testate giornalistiche, diversi thread di X e quei gruppi Facebook dove si discute di geopolitica e dove la posizione filorussa di Vannacci è spesso oggetto di dibattito e critica. Inoltre, anche sulle piattaforme italiane, inclusi i media mainstream e i forum pubblici, si registra un 35,4% di sentiment negativo, e ciò evidenzia quanto questo dibattito abbia una risonanza anche al di fuori dei canali di nicchia o politici, entrando nel più ampio discorso nazionale.

Altro elemento interessante che emerge dal parlato online riguarda proprio il movimento politico fondato da Vannacci, Futuro Nazionale, che sta guadagnando attenzione, soprattutto tra i giovani in regioni come la Sicilia, il Veneto e la Liguria. In sintesi, nell'ultimo mese con il termine Vannacci stanno crescendo anche le narrazioni filo-russe, mentre parallelamente dai post emerge anche una mobilitazione giovanile e la volontà di disarticolare le attuali coalizioni politiche





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