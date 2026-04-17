Le Convinzioni Pregresse Ostacolano l'Apprendimento di Nuove Evidenze

Uno studio innovativo rivela come le nostre credenze preesistenti influenzino attivamente l'apprendimento, rendendoci meno ricettivi a informazioni contrarie e spiegando la difficoltà nel correggere la disinformazione. La ricerca utilizza pupillometria e un approccio sperimentale a più livelli per svelare questi meccanismi cognitivi.

Le nostre convinzioni influenzano più di quanto pensiamo il modo in cui apprendiamo e ci adattiamo a nuove informazioni.

Uno studio recente, pubblicato sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), getta nuova luce su questo fenomeno, suggerendo che le nostre credenze preesistenti non si limitano a orientare le nostre preferenze informative, ma possono attivamente ostacolare l'apprendimento di nuove evidenze, specialmente quando queste contraddicono ciò in cui già crediamo. Questo meccanismo è particolarmente insidioso nell'era digitale, dove siamo bombardati da un flusso costante di informazioni, molte delle quali possono essere selettive o addirittura fuorvianti. La ricerca, condotta da Stefano Lasaponara del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Santa Lucia IRCCS di Roma, e svolta presso il Laboratorio di Neuropsicologia dell’attenzione diretto da Fabrizio Doricchi, ha utilizzato un approccio multidisciplinare che integra analisi comportamentali, cognitive e fisiologiche, tra cui la pupillometria, per misurare il coinvolgimento mentale attraverso la dilatazione della pupilla. Questo ha permesso di osservare non solo le scelte finali dei partecipanti, ma anche i processi che portano a tali decisioni. Il protocollo sperimentale è stato strutturato in tre fasi distinte. Inizialmente, ai partecipanti sono state presentate notizie, metà vere e metà false, per mappare le loro convinzioni iniziali. Successivamente, in un compito di apprendimento a premi, i partecipanti dovevano scegliere tra due notizie per vincere una piccola somma di denaro, imparando progressivamente quali scelte fossero più vantaggiose. Infine, è stata valutata la loro capacità di rivalutare le notizie iniziali alla luce della nuova esperienza. I risultati sono stati sorprendenti: l'apprendimento era rapido quando le ricompense erano associate a notizie considerate vere, ma i partecipanti mostravano una significativa difficoltà ad adattarsi quando il premio era legato a notizie false. In molti casi, continuavano a preferire le notizie ritenute vere, ignorando i segnali di mancato guadagno, dimostrando come le convinzioni possano prevalere su evidenze concrete. Il professor Lasaponara sottolinea che non basta la coerenza informativa per guidare l'apprendimento; è essenziale la percezione di veridicità. Quando siamo convinti di qualcosa, non solo la preferiamo, ma possiamo diventare refrattari a segnali che dovrebbero indurci a cambiare strategia, manifestando una rigidità cognitiva che limita la flessibilità decisionale. L'uso della pupillometria ha rivelato che la dilatazione della pupilla era maggiore durante la lettura di notizie considerate vere, indicando che i meccanismi legati alle convinzioni entrano in gioco precocemente, già nell'elaborazione iniziale delle informazioni, rafforzando così le strutture epistemiche individuali e contribuendo alla stabilità delle credenze. Queste scoperte hanno profonde implicazioni per le strategie di contrasto alla disinformazione, evidenziando la necessità di intervenire non solo fornendo informazioni corrette, ma anche agendo sui processi cognitivi sottostanti alla selezione, interpretazione e apprendimento delle notizie





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