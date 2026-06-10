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Le crociere fluviali si stanno reinventando

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Le crociere fluviali si stanno reinventando
Crociere FluvialiViaggiEuropa
📆6/10/2026 10:39 AM
📰IOdonna
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Le crociere fluviali sono diventate una delle esperienze di viaggio più ricercate, grazie alla loro capacità di offrire un ambiente naturale incontaminato, di scoprire nuove culture e di rilassarsi in un ambiente tranquillo.

Le crociere fluviali si stanno reinventando e diventando sempre più popolari. Questo tipo di viaggio non è più riservato solo ai pensionati benestanti, ma è diventato una delle esperienze di viaggio più ricercate.

Il mercato lo riflette con numeri che parlano chiaro: nel 2025 le crociere fluviali europee saranno una delle principali attrazioni turistiche. Il Reno è stato il fiume che ha fatto da apripista a questa rivoluzione, ma il Danubio, il fiume più lungo dell'Unione europea, offre qualcosa di completamente diverso. Il Danubio offre un viaggio nel cuore dell'Europa centrale e orientale che tocca Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado, fino al tratto più selvaggio di tutti, le Porte di Ferro.

Il Portogallo è anche una destinazione molto popolare per le crociere fluviali, grazie ai suoi vigneti terrazzati tutelati dall'Unesco e alle città storiche come Porto, Régua e Pinhão. La Francia offre due anime diverse, con la Provenza e il Camargue, e la foce del fiume nel Canale della Manica. Il Mekong è un'altra storia ancora, un fiume che unisce il Tibet al Vietnam attraverso sei paesi.

Le crociere fluviali hanno avuto un'immagine un po' polverosa per anni, ma ora stanno cambiando e diventando sempre più popolari. Il segreto è lo stesso che rende attraente il viaggio lento in tutte le sue forme: la possibilità di godere di un ambiente naturale incontaminato, di scoprire nuove culture e di rilassarsi in un ambiente tranquillo

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