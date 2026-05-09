Le dichiarazioni del leader russo Vladimir Putin sull'estensione del cessate il fuoco ucraino

Vladimir Putin, il leader della Russia, ha commentato la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca e ha espresso il suo convincimento che il conflitto tra Russia e Ucraina stia volgendo al termine. Il presidente russo ha poi ribadito che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles e, come interlocutore preferirebbe 'l'ex cancelliere tedesco Schroeder'. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano. La Russia apprezza gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, ma ha sottolineato che la risoluzione del problema è soprattutto una responsabilità che riguarda Mosca e Kiev.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ai titoli di coda ? Forse. L'atto di un leader. La luce in fondo al tunnel sembra averla accesa il leader del Paese aggressore, Vladimir Putin, commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca.

'Credo che il conflitto stia volgendo al termine' ha affermato, aggiungendo che il Cremlino 'non ha mai rifiutato' di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe 'l'ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano. La Russia apprezza gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, ...

Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin: 'L'attuale amministrazione statunitense e il presidente degli Stati Uniti cercano sinceramente, e voglio sottolinearlo, sinceramente, una soluzione. È evidente che questo guerra non è necessario per loro, hanno molte altre priorità. Per questo non possiamo che ringraziarli'





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