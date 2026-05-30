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Le donne che hanno fatto la Repubblica: una storia di lotte e di battaglie per l'uguaglianza

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Le donne che hanno fatto la Repubblica: una storia di lotte e di battaglie per l'uguaglianza
DonneRepubblica ItalianaPolitica
📆5/30/2026 11:11 AM
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La storia delle donne che hanno fatto la Repubblica italiana, dalle prime donne a sedere nel Parlamento italiano a quelle che hanno lottato per l'uguaglianza e la parità.

Le donne che hanno fatto la Repubblica: una storia di lotte e di battaglie per l'uguaglianza. La prima donna a sedere nel Parlamento italiano è stata Bianca Bianchi, socialista e professoressa di filosofia, che si è guadagnata a Firenze oltre 15mila voti di preferenza.

Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a entrare a palazzo Montecitorio e hanno dovuto affrontare prove dure e battaglie per far valere le loro ragioni femminili nelle istituzioni repubblicane. Sotto il fascismo avevano subito confino, torture e detenzione, ma le aspettava una prova altrettanto dura: far valere le ragioni femminili nelle istituzioni repubblicane.

Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a insistere per aggiungere l'espressione 'di fatto' al secondo comma della Costituzione.

'È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese'. Per l'accesso alla magistratura hanno dovuto combattere contro molti costituenti maschi che ritenevano le donne non adatte a giudicare in quanto soggette alle bizzarrie del ciclo mestruale.

Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a entrare a palazzo Montecitorio e hanno dovuto affrontare prove dure e battaglie per far valere le loro ragioni femminili nelle istituzioni repubblicane. Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a insistere per aggiungere l'espressione 'di fatto' al secondo comma della Costituzione.

Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a entrare a palazzo Montecitorio e hanno dovuto affrontare prove dure e battaglie per far valere le loro ragioni femminili nelle istituzioni repubblicane. Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a insistere per aggiungere l'espressione 'di fatto' al secondo comma della Costituzione.

Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a entrare a palazzo Montecitorio e hanno dovuto affrontare prove dure e battaglie per far valere le loro ragioni femminili nelle istituzioni repubblicane. Le donne che hanno fatto la Repubblica sono state le prime a insistere per aggiungere l'espressione 'di fatto' al secondo comma della Costituzione

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