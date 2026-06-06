Le donne del mare: viaggio tra le pescatrici italiane, custodi dell'ambiente e sfidanti dei pregiudizi

Un viaggio dall'Adriatico alla Liguria per incontrare le pescatrici italiane, donne che hanno conquistato un ruolo nel mondo della pesca nonostante i pregiudizi. Le loro storie, raccolte da una biologa e una giornalista, svelano i cambiamenti climatici, le specie aliene e la tenacia di chi vive in simbiosi con il mare. Dal Delta del Po alla laguna veneta, passando per la Puglia e le Eolie, un racconto di resistenza femminile e di allarme ambientale.

Due donne, una biologa marina e una giornalista, hanno intrapreso un viaggio lungo le coste italiane, dall'Adriatico allo Ionio, dalle Eolie alla Liguria, per cercare e raccontare le storie delle pescatrici, quelle donne del mare che hanno sfidato i pregiudizi e si sono ritagliate un ruolo in un mondo storicamente maschile.

Il progetto, che ha preso forma anche in un podcast, vuole dare visibilità a una figura spesso trascurata, testimone diretta dei cambiamenti ambientali, come il riscaldamento delle acque, l'arrivo di specie aliene (il granchio blu) e l'impoverimento degli ecosistemi. Il racconto parte dal Delta del Po, dove Carlotta, biologa, e sua nonna Saura, 94 anni, raccontano la fatica del mestiere, il peso dei sacchi di vongole, e il ricordo di un tempo in cui al mercato si vendevano anche tartarughe e delfini arenati.

Si prosegue in Puglia con Barbara Orlando, capo barca e presidente di una cooperativa, simbolo di autonomia e leadership. Il viaggio tocca poi la laguna veneta, dove lo chef Chiara Pavan trasforma la minaccia del granchio blu in una risorsa culinaria, e le Isole Eolie, evidenziando come le pescatrici siano sentinelle ambientali. La narrazione intreccia biografie personali, tradizioni marinare e crisi ecologiche, mostrando come queste donne non siano solo lavoratrici, ma custodi di un sapere che rischia di scomparire.

Il progetto sottolinea anche l'importanza di ascoltare chi vive quotidianamente il mare, perché le loro osservazioni sono un punto di vista cruciale per comprendere e affrontare le sfide del futuro





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