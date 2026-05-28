Le donne della Repubblica: mostra ANSA per gli 80 anni di conquiste femminili

La mostra 'Le donne della Repubblica' a Roma celebra otto decenni di battaglie e traguardi delle donne italiane, dal 1946 al 2026, attraverso le immagini dell'ANSA. Nonostante i progressi, permangono disuguaglianze e violenza di genere.

La mostra Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA 1946-2026, allestita a Roma, celebra otto decenni di progressi femminili in Italia, ma evidenzia anche le disparità ancora esistenti.

L'esposizione, curata dall'agenzia di stampa ANSA in occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica, racconta attraverso 122 fotografie il percorso di 135 donne che hanno segnato la storia del Paese, dai primi sindaci eletti nel 1946 all'introduzione del reato di femminicidio. Le immagini documentano battaglie, trasformazioni sociali e conquiste legislative, testimoniando come la presenza femminile nella società abbia registrato progressi significativi accompagnati da profonde trasformazioni culturali e di costume.

Tuttavia, come sottolineato dai presidenti della Camera Lorenzo Fontana e dell'ANSA Giulio Anselmi, il cammino verso la parità reale resta lungo: persistono disuguaglianze quotidiane e la violenza di genere rimane una piaga, con i femminicidi che non accennano a calare. L'amministratore delegato Stefano De Alessandri ha evidenziato l'impegno quotidiano dell'agenzia nel raccontare questa evoluzione, e il recente conseguimento della certificazione per la parità di genere internally, sperando sia d'ispirazione.

Il direttore Luigi Contu ha ricordato che ogni traguardo, dalla prima donna sindaca a quella che ha aperto la strada alle alte carriere femminili nella pubblica amministrazione, era accompagnato dalla testimonianza dei giornalisti ANSA. L'astronauta Samantha Cristoforetti, insieme a Rosa Oliva e Debora Corbi, ha visitato l'esposizione, sottolineando come il simbolo del suo volo spaziale abbia avuto un impatto potente, pur non essendo mai stata mossa dall'idea di essere la prima.

La mostra resterà gratuita a Vicolo Valdina fino al 30 giugno, poi si sposterà all'Auditorium Parco della Musica; una selezione delle foto sarà proiettata su moltissimi edifici in occasione del 2 giugno. L'iniziativa non vuole essere un trionfalismo, ma un richiamo alle istituzioni e a tutti i cittadini a dare concreta attuazione al principio di parità in ogni ambito della vita





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mostra ANSA Donne Repubblica Parità Di Genere Femminicidio Cronache ANSA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Da domani a Roma la mostra ANSA 'Le donne della Repubblica'Visitabile a titolo gratuito fino al 30 giugno al Complesso di Vicolo Valdina (ANSA)

Read more »

80 anni della Repubblica, presentato a Mattarella il francobollo commemorativoIl 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica italiana (ANSA)

Read more »

L'inaugurazione della mostra 'Le donne della Repubblica - Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA'Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Partecipa l'astronauta Samantha Cristoforetti (ANSA)

Read more »

Inaugurata la mostra ANSA 'Le donne della Repubblica' con Samantha CristoforettiContu: 'Dal 1946 un percorso difficile contro una cultura arretrata' (ANSA)

Read more »