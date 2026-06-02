Le donne della Repubblica: un video sulla storia della donna italiana

Il video 'Le donne della Repubblica' è stato proiettato in diverse città italiane per celebrare la storia delle donne che hanno lottato per i loro diritti. La mostra è visitabile gratuitamente fino al 30 giugno a Roma e dal 3 luglio al primo agosto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

In occasione del 2 giugno, un video con 44 foto di donne e momenti decisivi della storia della Repubblica è stato proiettato sulla facciata dell'Auditorium Parco della musica Ennio Morricone a Roma e in piazza Navona.

Questa proiezione è stata replicata anche a Parma, Piacenza, Perugia e in decine di altri municipi in tutta Italia. Il video, intitolato 'Le donne della Repubblica', è una selezione delle 122 immagini esposte alla mostra 'Le donne della Repubblica.

Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA', che ripercorre il faticoso cammino compiuto dalle donne per la conquista dei loro diritti, partendo proprio da quel 2 giugno 1946 quando per la prima volta andarono a votare e per la prima volta diventarono eleggibili. La storica e curatrice Silvia Salvatici ha affermato che il problema della sottorappresentanza non è ancora risolto.

Il video dello showreel, della durata di 5 minuti, può essere richiesto dagli enti istituzionali che volessero proiettarlo scrivendo alla mail eventi@ansa.it. La mostra dell'ANSA è visitabile a titolo gratuito fino al 30 giugno al Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio 42 a Roma, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30 (non il 10 giugno pomeriggio, l'11, il 16 pomeriggio, il 17, il 18, il 19, il 21 pomeriggio e il 22).

Inoltre, la mostra sarà allestita presso lo spazio AuditoriumArte, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in via de Coubertin, 30 a Roma, dal 3 luglio al primo agosto





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