Le elezioni presidenziali in Perù: Sánchez e Fujimori in lotta

Le proiezioni del voto sulle elezioni presidenziali in Perù danno il candidato di sinistra, Roberto Sánchez, in leggero vantaggio sulla candidata di destra, Keiko Fujimori. La campagna elettorale è stata caratterizzata da sicurezza e instabilità politica, con Keiko che promette di espellere i migranti illegali e di mettere poliziotti e militari sugli autobus delle aree metropolitane.

In Perù le proiezioni del voto sulle elezioni presidenziali danno ora il candidato di sinistra, Roberto Sánchez , in leggero vantaggio con il 50,3% sulla candidata di destra, Keiko Fujimori , con il 49,7%, salvo poi ribaltare il vantaggio a favore di quest'ultima.

Concretamente, si tratta di unche è destinato a replicare e aumentare l'incertezza che ha caratterizzato il primo turno, dato che per avere i risultati elettorali definitivi potrebbero passare giorni. Sicurezza e instabilità politica sono stati i due temi che hanno caratterizzato la campagna per l'elezione del nono presidente peruviano in dieci anni. È la quarta volta consecutiva che la cinquantunenne Keiko, figlia maggiore dell'autoritario Alberto Fujimori, arriva a un secondo turno presidenziale.

Con lo slogan 'Torna Fujimori, ritorna l'ordine', si è presentata come l'unica in grado di aprire un'altra strada, con le sue proposte in materia di sicurezza, tra cui quella che i prigionieri si guadagnino il proprio cibo in prigione, ed ha promesso di espellere 'immediatamente' tutti 'i migranti illegali che commettono crimini' e di mettere 'poliziotti e militari 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sugli autobus delle aree metropolitane'. Come suo padre nel 1990 ha fatto fronte all'iperinflazione e al terrorismo di Sendero Luminoso con misure straordinarie, 'lo stesso faremo per combattere la criminalità ora'.

Largamente diffusa l'idea che, attraverso il suo partito, Fuerza Popular, Keiko controlli il Congresso. Un organismo giudicato dalla maggioranza dei peruviani in balia dei mercanteggiamenti e della corruzione. Consentendole di esercitare un potere fuori misura sull'esecutivo, a tal punto da poter far dipendere da lei il destino di un presidente.

Donna e divorziata, in un paese misogino e razzista come il Perù, la sua strada era in salita e per nulla scontata, visto il processo di regressione che il paese sta vivendo anche grazie al suo partito che si è battuto, con le altre formazioni della destra, contro la legge sull'uguaglianza di genere. Fujimori ha affermato di essere contraria all'interruzione di gravidanza per le ragazze che sono state violentate.

Mentre vigorose proteste ha scatenato la legge da lei promossa che prevede l'amnistia per i militari e i poliziotti accusati di crimini contro l'umanità durante la lotta contro il terrorismo tra il 1980 e il 2000. Una scelta che, tra l'altro, pone il Paese in rotta di collisione con la Corte interamericana dei diritti umani.

La vocazione all'autoritarismo sulla scia del padre, la sensazione di impunità di cui anche Keiko sembra godere, le accuse di corruzione, le posizioni reazionarie in tema di aborto e sessualità, sono tutti elementi di una potente spinta al 'voto contro' che di fatto ha spaccato il paese. Deputato di 57 anni e psicologo di formazione, il candidato della sinistra Roberto Sánchez ha fondato Juntos por el Perú nel 2008, un gruppo politico di sinistra democratica, critico del capitalismo, che propugna una nuova Costituzione.

Quando inaspettatamente è andato al ballottaggio, il mondo delle imprese è entrato in allarme. E a sei giorni dal voto, ha deciso di annacquare le sue ricette in economia, per renderle più digeribili al capitale e maggiormente potabili al mondo degli investitori.

In breve, anche per sventare le uscite di Keiko che lo accusava di voler prendere la strada per Caracas e L'Avana, ha promesso di preservare la stabilità macroeconomica, di rispettare l'autonomia della Banca Centrale, la proprietà privata, e gli accordi internazionali di libero scambio. Nella sua campagna elettorale, Sánchez ha chiesto la libertà dell'ex presidente Pedro Castillo, che sta scontando 11 anni, 5 mesi di carcere per il fallito tentativo di colpo di Stato del dicembre 2022.

A lui, in campagna elettorale, Sánchez aveva promesso il perdono, per saldare in qualche modo il suo debito di riconoscenza per l'appoggio ricevuto e per aver ereditato gran parte del voto di protesta contro le classi dominanti urbane e il voto del sud andino. Non a caso, al primo turno, Roberto Sánchez si era classificato al primo posto nelle cinque regioni del sud delle Ande, mentre Keiko è andata male.

Di fatto, il voto del sud è diventato l'altra grande forza che storicamente ha contenuto il fujimorismo. Mentre l'antifujimorismo è nato dal rifiuto di un governo, il sud andino sembra votare contro un modo di intendere il paese, dove le decisioni continuano ad essere prese da Lima. Originario della costa, figlio di un barbiere e di una casalinga, è nato a Huaral, una provincia agricola a nord di Lima, dove ha fatto il lustrascarpe dai sette ai tredici anni.

Ma da anni ha casa a San Borja, uno dei quartieri più agiati della capitale. Catechista, aveva di farsi sacerdote, ma non ha concluso gli studi in seminario, laureandosi in psicologia ed avvicinandosi alla Teoria della Liberazion





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